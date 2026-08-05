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Yeni nesil çeteye darbe

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Saldırı
Yeni nesil çeteye darbe
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 07:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırıyı organize suç örgütünün talimatıyla gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyle birlikte toplam 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, olayda kullanılan silah arazide gizlenmiş halde bulundu.

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde, 22 Temmuz'da, tehdit edilen birinin evinin önündeki otomobiline silahlı saldırı eyleminin aydınlatılmasına yönelik polis ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasıyla şüphelinin B.A. olduğu ve olay sonrası M.T. adına düzenlenen kimlik bilgilerini kullanıp Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin olayda kullandığı silah, Yalıkavak Mahallesi'nde arazide bir çantada bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren B.A. ile M.T., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. İncelemelerde şüpheli B.A.’nın yeni nesil bir organize suç örgütü yapılanmasıyla M.A.M. isimli kişi aracılığıyla irtibat kurduğu, ardından yabancı bir GSM hattından aldığı talimatla eylemi gerçekleştirmek üzere Bodrum'a geldiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.A.'yı olay yerine getiren korsan taksi şoförü N.K.S.'yi Bodrum'da; korsan taksi ücretini IBAN üzerinden gönderen ve hakkında aranma kaydı bulunan Ş.Y. ile M.A.M.'yi ise İstanbul'da gözaltına aldı.

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Saldırıdan 3 gün sonra şikâyetçinin yabancı ülke GSM hattından mesajlar gönderilip tehdit edilmesi olayıyla ilgili de çalışma yürütüldü. Şikâyetçiye gönderilen fotoğrafların A.Ö.Ç. adına kiralanan 34 plakalı araçtan çekildiğini saptayan ekipler, A.Ö.Ç. ve İ.B.A.'yı Eskişehir'de gözaltına aldı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen toplam 7 şüpheliden korsan taksi şoförü N.K.S. ve M.T. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken; B.A., Ş.Y. ve M.A.M. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.    

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#Muğla#Bodrum#Saldırı

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