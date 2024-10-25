‘Yeni nesil’ casusluk

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TCK’da ‘casusluk’ suçunu yeniden tanımlayan maddeyi de içeren yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu’nda uzun tartışmaların ardından kabul edildi. Komisyona bilgi veren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilisi ise Soğuk Savaş döneminde bilgi-belge kaçırmaya odaklanan ‘klasik casusluğun’ artık kalmadığını, yeni tanımın ‘devletin ihtiyacı olduğunu’ belirtirken ilginç örnekler anlattı. MİT yetkilisi şunları söyledi:

YENİ JARGON GELİŞTİ

“Sadece Doğulu ülkeler açısından değil, pek çok Batılı ülkede de casusluk tanımı açısından çok büyük çeşitliliğe gidildi. Hollanda’da aynı buna benzer bir düzenleme geçmek üzere, 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. İngiltere’de benzer bir düzenleme var, Belçika’da getiriliyor. Bu klasik anlamda bir casusluk faaliyeti değil ancak ülkenin güvenliğine, ülkenin üçüncü ülkeler nezdindeki güvenilirlik ve imajına zarar veren bu tip faaliyetler, yeni anlayışta, yeni jargonda casusluk veya casuslukla bağlantılı faaliyettir. Yani bunu alelade bir diğer tehdit veya iftira veya kişinin kişisel verilerini ele geçirme fiili olarak değerlendirmek mümkün değil. Burada kastettiğimiz klasik anlamdaki casusluk fiilleri değil. Bu kişiler Türk vatandaşlarını da aparat olarak kullanıyorlar.

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İSTİHBARATÇILARIN OYUN ALANI

Şu etkiyi yaratmaya çalışıyor yabancı servisler; ülke rahatlıkla operasyon yürütülebilen, diğer servislerin oyun alanı olarak gösterilmeye çalışılıyor. Kamuoyuna çoğunluğu yansımayan faaliyetlerle bunun önüne geçiyoruz ancak yasal anlamda caydırıcılığını sağlayabilmek için böyle bir şeye ihtiyacımız var.”

‘ÖLÜ’ OPERASYON

“Bizim artık ‘ölü operasyon’ diyebileceğimiz faaliyet üzerinden örnekler vermek istiyorum. Örneğin, İsveç’te mukim bir yabancı şahıs, başka bir ülkenin vatandaşı olan şahıs başka bir saikle ülkemize geliyor. O kişiyi hedef alan diğer ülkenin istihbarat teşkilatı burada taşeron olarak kullandığı uyuşturucu şebekesi aracılığıyla bu şahsı kaçırmak istiyor. Şahsın kişisel ve insani bazı zafiyetlerini kullanmak suretiyle faaliyeti yürütüyor. Biz, bu kişiyi yakalatıyoruz. Bu kişinin somut aldığı ceza 12 ay hapis cezasıdır. Niye? Suç ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’dır.

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Çünkü bildiğimiz klasik anlamda bir casusluk faaliyeti yürütmüyor. Ekstra bir ceza verilmeli.”