Yeni NATO mimarisinde Türkiye’nin rolü artacak

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NATO’nun Avrupa ve ABD arasındaki yük paylaşımının temel gündem maddesi olduğu Ankara Zirvesi, ilk kez ana etkinlik olarak düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu’na da ev sahipliği yaptı. NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ve savunma sanayisi temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte Türkiye’nin de dahil olduğu çok sayıda anlaşma duyuruldu. İttifakta yük paylaşımının yeniden tanımlandığı zirvenin konukları da Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisindeki yerine dair olumlu mesajlar verdi ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ ARTACAK

Hürriyet’e konuşan bir NATO yetkilisi, NATO’daki yeni dönemde savunma alanına yapılan yatırımların artacağını belirterek, Türkiye’nin halihazırda yükselen yatırımlarına dikkati çekti ve bu süreç sonunda Ankara’nın rolünün daha da önemli hale geleceğini vurguladı. Bu bağlamda kıta savunmasında Türkiye’nin alacağı rolün de artmasının beklendiğini belirten yetkili, Ankara’nın F-35 programına geri dönüşüyle ilgili ise prensip olarak ittifakın tüm üyelerinin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

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‘SAFE’TE SİZE İHTİYACIMIZ VAR’

Belçika ve Hollanda savunma bakanları da Türkiye’nin Avrupa güvenliği için önemine vurgu yapan açıklamalarda bulundu. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kıtanın güvenliği için NATO çatısı dışındaki ortaklık mekanizmalarında da Türkiye’nin yer almasının önemine dikkat çekti. İkili savunma anlaşmalarının yanı sıra Avrupa Birliği’nin 150 milyar dolarlık savunma finansmanı projesi SAFE’te de Türkiye’nin yer alması gerektiğini söyledi. Belçikalı Bakan, “Türkiye’ye SAFE’te tereddütsüz ihtiyacımız var. Türkiye’nin askeri kapasitesi ve teknolojisine ihtiyacımız” var ifadelerini kullandı.

‘ANKARA GÜVENİLİR ORTAK’

Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz de Türkiye’nin NATO’daki en güçlü ülkelerden biri ve güvenilir bir ortak olduğuna dikkat çekerek, ittifak içindeki olası işbirliği alanlarını genişletmenin önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan SAFE projesinin AB içinde de tartışılmaya devam ettiğini belirten Açıkgöz, Hollanda hükümetinin Türkiye’nin pozisyonundan bağımsız olarak öncelikle NATO’nun ulusal bütçelerin yüzde 5’inin savunma harcamalarına ayrılması hedefini öncelikli gördüklerini kaydetti.



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ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen ve ABD Senatosu’nun önde gelen isimlerinden Lindsey Graham da forum için Ankara’daydı. Cumhuriyetçi Parti’nin “şahin” kanadından olan Graham, Hürriyet’in Türkiye’ye olası F-35 satışıyla ilgili sorusuna “satışa açık” olduğu yanıtını verdi. Daha önce Türkiye’ye karşı sık sık saldırgan çıkışlarıyla bilinen Graham, bu defa olumlu mesajlar verdi ve “Türkiye’yi sevdiğini” söyledi. “ABD Kongresi’nde Türkiye ve İsrail arasındaki gerilim nedeniyle satış fikrinden memnun olmayan bazı isimler var, bu yüzden Kongre’de bir direnç olabilir” diyen Graham, “Ben bu satış fikrine açığım çünkü Türkiye’yi bir NATO üyesi olarak çok değerli görüyorum” ifadesini kullandı.

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‘SANIRIM S-400’Ü ÇÖZDÜK’

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili de “Sanırım o problemi çözdük” diyen Graham, “Bulunan formülün ayrıntılarına ise hâkim olmadığını” söyledi. “Türkiye, NATO’da olduğu için memnunum” diyen Graham, “Açıkçası Türkiye’nin daha güçlü ve askeri açıdan daha ölümcül olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

TRUMP YÜZÜNDEN TARTIŞMA YARATMIŞTI

BELÇİKALI BAKAN’DAN MAÇ YORUMU

Belçikalı Bakan, Dünya Kupası’nda önceki gece oynanan ve 4-1’lik Belçika üstünlüğüyle sona eren ABD maçıyla ilgili de yorum yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine FIFA’nın ABD’li oyuncu Balogun’un kırmızı kart cezasını iptal etmesiyle ilgili soruya yanıt vermekten kaçınan Francken, “Kırmızı kart iptali hakkında yorum yapmak istemiyorum ama Ankara’daki büyükelçilik rezidansımızda maçı izledik ve büyük bir sevinç yaşadık. Belçika takımı çok iyi oynadı” diye konuştu. Trump’ın talebi üzerine kırmızı kartın iptal edilmesi Belçika başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti.