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Yeni müfredatla PISA atağı

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#PISA
Yeni müfredatla PISA atağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ isimli yeni müfredattaki beceriler, Türkiye’nin PISA’daki yeterlilik düzeyini artıracak.

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Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Becerilerin PISA Yeterlik Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi’ raporunu yayımladı. Rapor, Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi öğretim programlarının, PISA matematik, fen ve okuma becerileri yeterlik düzeyleri ile ilişkilendirilmesi için hazırlandı. Ayrıca raporda, ilgili öğretim programlarının uluslararası geçerliğinin ortaya konulması amaçlandı.

YETERLİLİĞİ ARTIRACAK

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan becerilerin, genel olarak PISA’daki yeterlilik düzeyleriyle ilişkili olduğu tespit edildi. Bu sonuçlara göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ndeki öğretim programlarının PISA’da yer alan üst düzey becerileri geliştirmede etkili olabileceği belirtiliyor. Öte yandan söz konusu öğretim programlarında yeni müfredata kademeli geçişin tamamlanmasının ardından PISA ölçümlerinde, öğrencilerin yeterlik düzeylerinin artması bekleniyor. m Eğitim SERVİSİ

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#PISA

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