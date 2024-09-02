Yeni müfredat nasıl olacak? Devamsızlık ve sınıf tekrarına af gelecek mi? Bakan Tekin açıkladı...

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Anadolu Ajansı'ndaki Editör Masası isimli programda soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu açıklamaları yaptı:

Bugün sadece uyum sınıfları değil öğretmenlerimizin semineri başladı. Tüm öğretmenlerimiz işlerine başladı.

17 milyon öğrencimiz şu an okullara kayıtlı. Milli Eğitim'de 1 milyon 24 bin öğretmen var. İdareci sayımız 107 bin 633. Aynı zamanda toplam 60 bin 600 resmi okulumuz var 2447 resmi kurum var. Bizim kontrolümüzde 27 bin özel okul var. 22546 muhtelif kursumuz var. 1254630 öğretmen özel ve resmi okullarda eğitim öğretim yapıyor. Devasa bir yapı...

Toplum olarak eğitime önem veren bir toplumuz. Velilerimiz eğitim öğretim sürecini yakından takip ediyor. Dinamik şekilde yürüyen bir süreç. Herkesin kendine tarz önermeleri var. Hepsi farklı bir zenginlik. Bu zenginlikten faydalanmaya çaba ediyoruz.

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MÜFREDATIN AMACI BİLGİYİ BECERİYE DÖNÜŞTÜRMEK

Yeni müfredat gündemde. Dünyada bilgiye ulaşmakla ilgili süreç değiştikçe müfredat da değişiyor. Bizim kuşağımız bilgiye erişmek için okul kitabı, bunda yoksa kütüphanelerde günlerimizi harcıyorduk. Şimdi çocuklarımızın bilgiye erişimi inanılmaz kolaylıklar var. Çocuklar okulda aldığı bilgi ile tatmin olmuyor. Farklı imkanlarla her bilgiye erişebiliyor. Bu gelişmelerle eğitim öğretim mantığı bilgi vermekten bilgiyi beceriye dönüştürmeye odaklanmakta. Bakanlığımız çalışma başlattı; uluslararası veriler de gözetildi. Kazanım ve bilgiyi sunma odaklı olma noktasında eleştiriler vardı. Bilgiyi beceriye dönüştürecek sistemi getirmemiz gerekiyordu. Bu çalışmalarla Mayıs ayı itibariyle onay süreci tamamlanan müfredatımız var. Bu müfredat her kademenin ilk sınıfında bu yıl uygulanmaya başlanacak. Sistemi önemli bir revizyona tabii tuttuk. Hepsini aynı anda yapmak kayıplar doğurabilirdi. Bu sebeple kademeli geçişi planladık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz beceri temelli bir model olarak kurgulanmış model.

Müfredatımız ağır olmakla eleştiriliyordu. Çocukların üzerindeki bu yükü hafifletmek istedik. Sadeleştirmeyi de yaptık. Yüzde 35 bandında müfredatımız hafifledi.

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BİZE ÖZGÜ BİR MODEL GELİŞTİRDİK

Bize özgü bir model... Her ülkenin kendine ait bir model ürettiğini görüyoruz. Türkiye modelini, kendi toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu modeli geliştirebiliriz dedik. Çocuklarımızın toplumsal değerlerimizi içselleştirmesi ve hayatında yaşatabilmesi bizim önem verdiğimiz başka bir başlık.

Bu yıla mahsus, yeni müfredata özgü kitapların basımı tamamlandı. Okullara bu hafta başı gönderilecek. 9 Eylül'de bu kitaplar okullarda olacak. 1. sınıfa başlayan öğrenci 12. sınıfa kadar yeni müfredat ve kitapla devam edecek.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARDA HAZIRLIK

Büyük bir felaket atlattık. Bakanlığımız bölgede çalışmalarına başlamıştı. Önceki bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Tüm tedbirleri almışlardı, biz de devam ettirdik. Göreve başladığımız andan itibaren yıkılan dersliklerin inşası için kurul oluşturduk. 6 Şubat günü sahip olunan derslik sayısının üzerine çıkacağız şeklinde talimatı vardı cumhurbaşkanımızın. Geçtiğimiz hafta durum değerlendirmesi yaptık.

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11 ilimizde kullanılamayacak derslik sayımız 9 bin 935. Bu dersliklerin yerine toplam inşaatı biten ve devam edenler 19 bin 784. İki katından fazla derslik inşa ettik. 11 ilin tamamında 6 şubattakinin üzerine yüzde 110 çıkmış durumdayız. Bu rahatlatacak bir tedbir. Her türlü etkinliği de hayata geçirdik.

AF GÜNDEMİMİZDE YOK

Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok