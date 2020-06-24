Yeni müdürden terörle mücadele vurgusu

Resmi Gazete’de 15 Haziran’da yayınlanan atama kararıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürü olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde dün devir teslim töreni yapıldı. Mustafa Çalışkan yeni emniyet müdürünü Vatan Caddesi’ndeki emniyet binasının girişinde karşıladı. Makam odasında bir süre sohbet eden ikili ardından kameraların karşısına geçti. Aktaş ve Çalışkan birbirlerine çiçek vererek yeni görevlerinde başarılar diledi. Mustafa Çalışkan törenin ardından gazetecilerle vedalaşarak helallik istedi. Çalışkan törenin ardından emniyetten ayrıldı.

HEDEFİMİZ ÇALIŞMAK

İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, devir teslimde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin göz bebeği olan böyle bir şehirde görev almaktan onur duyuyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir görevi tebliğ ettiği için şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah daha önce olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla görev yapmak için tüm kadro sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başta PKK/PYD, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecektir. Sonuna kadar halkımızın huzur ve güvenliği için mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz çalışmak. Daha güvenli, daha huzurlu bir İstanbul yapmaya geldik.”