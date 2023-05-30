Yeni motivasyon yerel seçimler

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ittifak ortaklarını topladı. CHP Genel Merkezi’nde 1.5 saate yakın devam eden toplantının ardından açıklama yapılmazken, ittifak kulislerinde şu değerlendirmeler öne çıktı:

“İttifakın iki boyutu var. İlki, siyasi hedefler için bir araya gelmek. İkincisi de seçim dönemlerinde seçim işbirlikleri yapmak. Bu anlamda seçimlerin tamamlanmasıyla işin seçim işbirliği boyutu kendiliğinden sona erdi. Ancak siyasi hedeflerle ilgili işbirliği devam eder. Hatta Meclis aritmetiği bunu zorunlu bile kılıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere genel olarak ittifakın oy oranını arttırdığı da göz önünde bulundurulursa, önümüzdeki yerel seçimlerde de yine seçim işbirliği yapılabilir. Seçim gecesi durum değerlendirmesi için toplanan ittifak liderleri de yol haritalarını bu şekilde oluşturacaktır. Şu ana kadar bunun aksine bir bilgi yok.”

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BÜYÜKŞEHİRLER UMUT OLDU

Büyükşehirlerde alınan sonuçlar, CHP’nin yanı sıra ittifak ortaklarını da umutlandırdı. Hatay’ın dışında CHP’deki büyükşehirlerden Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ’da oylarda belli artışlarla Kılıçdaroğlu önde çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kıl payı önde çıktığı Hatay’da ilk turda ise yine kıl payı Kılıçdaroğlu öndeydi. Cumhur İttifakı’ndaki Manisa’da oy farkının neredeyse kapanma noktasına gelmesi, Bursa başta olmak üzere AK Partili bazı belediyelerdeki oy artışları da umutları arttırdı. Kulislere göre de bütün bu sonuçlar, önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere kadar Millet İttifakı’nı bir arada tutacak yapıştırıcı işlevi görecek.

KONGRE ERTELENEBİLİR

Geçen yıl seçimler nedeniyle ertelenen kongrenin bu yıl da yine yerel seçimler gerekçe gösterilerek ertelenebileceğinden söz ediliyor. Bu durumda kongre, 2024 Temmuz’da yapılacak. Parti kaynakları da, “Yasa, kongreyi bir yıl daha erteleme imkânı tanıyor, yerel seçimler öncesinde yapılmaz, sonrasına bırakılır” dedi. Seçimlerde alınan sonucun ardından parti içinde “MYK’da değişim” baskısı da oluşmaya başladı. Seçim gecesi bazı MYK üyelerinin istifalarını sunduğu, Kılıçdaroğlu’nun bu istifa taleplerini kabul etmediği de öğrenildi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde MYK’da bazı değişikliklere gidebileceği belirtiliyor.

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İMAMOĞLU HEYECANLANDIRDI

Seçimin ardından Kılıçdaroğlu’na yönelik ilk “değişim” talebi, ihraç edildiği CHP’ye dönmek için gün sayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi. Özcan sosyal medya mesajında, “Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin” diyerek Kılıçdaroğlu’na, “Onurunuzla gururunuzla istifa ediniz. Kazananlara bırakın” çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun koltuğu için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu öneren Özcan’ın Twitter’da 693 bin takipçisi olmasına karşın bu paylaşımının 8.6 milyon kez görüntülenmesi dikkat çekti.

MIRILDANMALAR BAŞLADI

Parti çevrelerinde milletvekili sayısında da geriye düşülmesinden duyulan hoşnutsuzluk ortaya çıkarken, İMAMOĞLU’nun dünkü, “ Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” çıkışı da kulisleri hareketlendirdi. İmamoğlu’nun önünde ise, YSK üyelerine “ahmak” dediği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen “siyasi yasak” kararının yüksek yargı süreci bulunuyor. CHP’li Mehmet Akif Hamzaçebi de Twitter’dan “Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır. Bu seçim, stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiş, Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na hediye edilmiştir” dedi.