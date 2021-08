Yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili kimdir? Ahmet Emre Bilgili'nin biyografisi

Ahmet Emre Bilgili 1960 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Adana'da tamamlayan Bilgili üniversite eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

EĞİTİM HAYATI

1.Orta öğrenim, Kozan Lisesi, 1979-80, Adana.

2.Lisans, Sosyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 1981-1986 Ankara

3.Yüksek Lisans, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 1987-1989, İstanbul.

4.Doktora, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı

DENEYİM



1.Özel sektörde medya, dış ticaret ve finans, 1987-93, İstanbul.

2.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., 1993-94, Van.

3.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bşk. 1995-99,Van.

4.Marmara Üniversitesi, Prof. Dr., 1999 - 2016

5.Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Müdür, 2004 - 2015

6.2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Yürütme Kurulu Başkan Vekili, 2008-2010



YAPTIĞI İDARİ GÖREVLER

1.Rektörlük Aile Araştırmaları ve Eğitim Merkezi, Müdür, 1993-95, Van.

2.Rektörlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müdür, 1993-95, Van.

3.Sosyoloji Bölümü Başkanlığı, 1995-99, Van.

4.Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Müdür, 2004 – 2015, İstanbul,

5.2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Yürütme Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili, 2008 – 2010.

6.TURİNG (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu), Yönetim Kurulu Ü yesi ve Başkanvekili, 2012 – devam ediyor.

UZMANLIK ALANLARI

-Kadın ve Aile Politikaları

-Çocuk / Sokağın Çocukları

-Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Toplumsal Yapısı - Şehir/Kültür/Turizm Politikaları

-Ö zel Yetenekli Çocukların Eğitimi

-Eğitim Sosyolojisi

MESLEK VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

-Sosyoloji Derneği, Ü ye

-Türkiye Yazarlar Birliği, Ü ye

-Çocuk Vakfı, Yönetim Kurulu Ü yesi,

-TURİNG, Yönetim Kurulu Ü yesi ve Başkanvekili, İstanbul

-TURÇEK, Yönetim Kurulu Başkanı

-Enderun İstanbul Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı

- Türkiye Maarif Vakfı, Mütevelli Heyet Üyesi



YAYINLANMIŞ ESERLERİ

-Göç Çocukları, 1997

-Çokeşli ve Çokçocuklu Aile Araştırması, 2003

-Bir Yeryüzü Gezegeni, Bahçesaray’da Tarih Toplum ve İnsan, 2005

-İstanbul Kültür – İstanbul Turizm, 2006

-Bir Dünya Şehri Olarak İstanbul’un Küresel Konumu, 2011

-Şehir ve Kültür: İstanbul, 2010

-Rituals Of Condolence As Sociologıcal Dimension Of Death, 2010

-Ayrıca yayınlanmış çok sayıda makale.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara