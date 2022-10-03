Yeni metroyla Sabiha Gökçen’e jet ulaşım

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AVRUPA’nın üçüncü, dünyanın ise sekizinci en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılan metro hattı ile artık daha ulaşılabilir oldu. Pendik’e (Tavşantepe) kadar uzanan metro hattı, 7.4 kilometrede 4 yeni istasyon eklenerek Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlandı.

SABİHA GÖKÇEN’DEN TÜM İSTANBUL’A

Pendik-Sabiha Gökçen Metro hattı aynı zamanda diğer metro hatlarına da entegre olarak yapıldı. Artık uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen bir yolcu metro ile aktarma yaparak Kadıköy’e ulaştıktan sonra Marmaray’la neredeyse tüm İstanbul’a seyahat edebilecek. Böylelikle trafik yükünde de büyük bir azalma olacak. Pendik-Sabiha Gökçen hattını kullanan yolcular Marmaray’ın yanı sıra Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları, Kadıköy - Kartal - Kaynarca metro hattı ve Üsküdar - Çekmeköy metro hatlarına da kolayca ulaşabilecek. Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray’a, Kadıköy durağından ise vapurlara geçiş yapılabilecek.

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İKİ HAVALİMANI ARASI 100 DAKİKA

Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika

İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika

Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika

Çamlıca-Kurtköy arası 45 dakika

Çamlıca-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 48 dakika

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika

Yeni yapılacak İstanbul Havalimanı metrosuyla da iki havalimanı arasındaki seyahat süresi 100 dakika.