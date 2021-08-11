Yeni Medya ve İletişim taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Yeni Medya ve İletişim oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Yeni Medya ve İletişim 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 10 433,11564 3335 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 14 429,64014 3721 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 412,01751 7768 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 397,09381 14563 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 9 391,33876 17386 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 8 385,8124 21653 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 9 384,86602 22470 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 4 372,24678 33351 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 8 367,87667 38370 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 5 360,95837 48411 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 12 347,23647 70547 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 8 337,084 93445 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 10 333,10175 102426 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 5 332,54042 103692 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 9 331,18634 106746 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 6 324,58294 126981 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 5 323,52061 130425 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 9 322,24871 134548 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 11 319,45672 143599 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim SÖZ 60 282,7533 302093 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 55 279,6992 318969 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 51 272,88986 356595 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim SÖZ 70 265,08148 404869 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 20 263,39426 415951 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İÖ) SÖZ 55 260,99839 431687 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 29 253,23314 482691 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 245,88827 534549 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 28 244,54731 544536 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İÖ) SÖZ 70 244,41235 545541 ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 15 242,18284 562146 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 241,64482 566153 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 3 240,92496 571514 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 5 240,33469 575910 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 38 234,38177 620245 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 8 233,39306 627608 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) SÖZ 10 232,4266 634806 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) SÖZ 4 231,76689 639719 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 21 229,45295 656932 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 9 228,06511 667216 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) SÖZ 1 222,75706 706547 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 30 222,65174 707327 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 3 220,47618 723448 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 15 218,33082 739344 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 34 216,52363 752735 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 59 211,5782 789379 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 51 211,55242 789570 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 68 209,95902 801140 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 30 209,16708 802425 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 55 205,25542 808771 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 45 203,84155 811065 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 34 203,11513 812244 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 51 199,06668 817829 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 51 194,5117 820426 ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) SÖZ 10 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 10 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 2 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 13 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 1 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) SÖZ 7 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) SÖZ 5 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi

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