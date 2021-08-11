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Haber Giriş: 11.08.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Yeni Medya ve İletişim taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Yeni Medya ve İletişim taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de Yeni Medya ve İletişim bölümü. Peki, Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte, Yeni Medya ve İletişim taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Yeni Medya ve İletişim oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Yeni Medya ve İletişim 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ10433,115643335
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ14429,640143721
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ4412,017517768
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ5397,0938114563
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ9391,3387617386
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ8385,812421653
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ9384,8660222470
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ4372,2467833351
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ8367,8766738370
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ5360,9583748411
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ12347,2364770547
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ8337,08493445
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ10333,10175102426
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ5332,54042103692
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ9331,18634106746
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ6324,58294126981
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ5323,52061130425
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ9322,24871134548
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ11319,45672143599
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişimSÖZ60282,7533302093
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ55279,6992318969
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ51272,88986356595
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişimSÖZ70265,08148404869
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ20263,39426415951
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İÖ)SÖZ55260,99839431687
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ29253,23314482691
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ5245,88827534549
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ28244,54731544536
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İÖ)SÖZ70244,41235545541
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ15242,18284562146
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ25241,64482566153
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ3240,92496571514
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ5240,33469575910
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ38234,38177620245
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ8233,39306627608
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)SÖZ10232,4266634806
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)SÖZ4231,76689639719
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ21229,45295656932
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)SÖZ9228,06511667216
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)SÖZ1222,75706706547
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ30222,65174707327
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)SÖZ3220,47618723448
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)SÖZ15218,33082739344
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)SÖZ34216,52363752735
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ59211,5782789379
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ51211,55242789570
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ68209,95902801140
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ30209,16708802425
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ55205,25542808771
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ45203,84155811065
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ34203,11513812244
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ51199,06668817829
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ51194,5117820426
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)SÖZ10Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ10Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)SÖZ2Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ13Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)SÖZ1Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)SÖZ7Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli)SÖZ5Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi

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