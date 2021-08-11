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Yeni Medya ve İletişim taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de Yeni Medya ve İletişim bölümü. Peki, Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte, Yeni Medya ve İletişim taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Yeni Medya ve İletişim oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Yeni Medya ve İletişim 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|10
|433,11564
|3335
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|14
|429,64014
|3721
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|4
|412,01751
|7768
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5
|397,09381
|14563
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|9
|391,33876
|17386
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|8
|385,8124
|21653
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|9
|384,86602
|22470
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|4
|372,24678
|33351
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|8
|367,87667
|38370
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|5
|360,95837
|48411
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|12
|347,23647
|70547
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|8
|337,084
|93445
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|10
|333,10175
|102426
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|5
|332,54042
|103692
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|9
|331,18634
|106746
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|6
|324,58294
|126981
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|5
|323,52061
|130425
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|9
|322,24871
|134548
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|11
|319,45672
|143599
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim
|SÖZ
|60
|282,7533
|302093
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|55
|279,6992
|318969
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|51
|272,88986
|356595
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim
|SÖZ
|70
|265,08148
|404869
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|20
|263,39426
|415951
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İÖ)
|SÖZ
|55
|260,99839
|431687
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|29
|253,23314
|482691
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5
|245,88827
|534549
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28
|244,54731
|544536
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İÖ)
|SÖZ
|70
|244,41235
|545541
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|15
|242,18284
|562146
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|241,64482
|566153
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|3
|240,92496
|571514
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
|SÖZ
|5
|240,33469
|575910
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|38
|234,38177
|620245
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|8
|233,39306
|627608
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)
|SÖZ
|10
|232,4266
|634806
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)
|SÖZ
|4
|231,76689
|639719
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|21
|229,45295
|656932
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|9
|228,06511
|667216
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)
|SÖZ
|1
|222,75706
|706547
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|222,65174
|707327
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|3
|220,47618
|723448
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|15
|218,33082
|739344
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|34
|216,52363
|752735
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|59
|211,5782
|789379
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|51
|211,55242
|789570
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|68
|209,95902
|801140
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|209,16708
|802425
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|55
|205,25542
|808771
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|45
|203,84155
|811065
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|34
|203,11513
|812244
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|51
|199,06668
|817829
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|51
|194,5117
|820426
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)
|SÖZ
|10
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
|SÖZ
|10
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|2
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|13
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|1
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
|Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)
|SÖZ
|7
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
|Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli)
|SÖZ
|5
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi