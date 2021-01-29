Evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son dÃ¶rt SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ±n ikisini kaybeden ve son karÅŸÄ±laÅŸmada Galatasaray'a maÄŸlup olan Yeni Malatyaspor, bu sezon iÃ§ sahada Ã¼st Ã¼ste iki yenilgi almadÄ±. Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n bu sezon SÃ¼per Lig deplasmanlarÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± iki galibiyet de son iki dÄ±ÅŸ saha karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda geldi. Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±nÄ± konuk ettiÄŸi son yedi SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ±n sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini bu sezon KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± yenerek aldÄ±. Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son 10 maÃ§ta da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± goller atÄ±ldÄ±. Bu sezon ilk golÃ¼ yediÄŸi SÃ¼per Lig maÃ§larÄ±nda en fazla puan toplayan takÄ±m Yeni Malatyaspor . Yeni Malatyaspor'un SÃ¼per Lig'de attÄ±ÄŸÄ± son beÅŸ golÃ¼n Ã¼Ã§Ã¼nde Adem BÃ¼yÃ¼k'Ã¼n doÄŸrudan katkÄ±sÄ± var.

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k formasÄ± giyen Jimmy Durmaz, SÃ¼per Lig'de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son dÃ¶rt deplasman maÃ§Ä±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼nde birer gole katkÄ± saÄŸladÄ±. Son iki SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nda birer gol kaydeden Fabio Borini, lig kariyerinde en son Åžubat-Mart 2012 arasÄ±nda Roma formasÄ±yla daha uzun bir seri yakalamÄ±ÅŸtÄ±. Yeni Malatyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu, SÃ¼per Lig'e o sezon yÃ¼kselen takÄ±mlara rakip olduÄŸu son 10 maÃ§tan beraberlikle ayrÄ±lmadÄ±.

YENÄ° MALATYASPOR FATÄ°H KARAGÃœMRÃœK MAÃ‡I SAAT KAÃ‡TA?Â

Yeni Malatyaspor Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä± bugÃ¼n saat 16:00'da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

KIRMIZI-SÄ°YAHLILARDA ZUKANOVÄ°C DIÅžINDA EKSÄ°K YOKÂ Â

SÃ¼per Lig'in ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 30 puanla 8. sÄ±rada tamamlayan KaragÃ¼mrÃ¼k, ikinci yarÄ±nÄ±n ilk maÃ§Ä±nda Yeni Malatyaspor deplasmanÄ±nda boy gÃ¶sterecek. KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±larda sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Zukanovic kadroda yer almayacak. Kaptan Lucas Biglia'nÄ±n durumu ise maÃ§ saatinde netlik kazanacak. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 20 mÃ¼cadelede 30 puan toplayan ve 8. sÄ±rada yer alan KaragÃ¼mrÃ¼k, ligin ikinci yarÄ±sÄ±nÄ± Malatya deplasmanÄ±nda aÃ§acak. BugÃ¼n yapacaÄŸÄ± antrenmanÄ±n ardÄ±ndan Malatya'ya gidecek olan kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± ekipte sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Zukanovic dÄ±ÅŸÄ±nda eksik isim bulunmuyor. Adale sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle BeÅŸiktaÅŸ ve Denizlispor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda forma giyemeyen Arjantinli yÄ±ldÄ±z Lucas Biglia'nÄ±n takÄ±mla birlikte Malatya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi bekleniyor. YÄ±ldÄ±z oyuncunun forma giyip giyemeyeceÄŸi maÃ§ saatinde belli olacak. Yeni Malatyaspor'da ise savunmanÄ±n Ã¶nemli isimlerinden Chebake ve forvet oyuncusu Tetteh'nin cezasÄ± bulunuyor.

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DEPLASMANDA KENDÄ°NE GELDÄ°

Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana deplasman maÃ§larÄ±nda kazanmakta zorluk Ã§eken ve Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk 8 dÄ±ÅŸ saha maÃ§Ä±nda 4 beraberlik, 4 yenilgi alan KaragÃ¼mrÃ¼k, son 2 maÃ§ta bu kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ±nÄ± durdurdu. GenÃ§lerbirliÄŸi'ni Ankara'da 3-1'le geÃ§meyi baÅŸaran kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±lar, Denizli deplasmanÄ±ndan da 2-1'lik galibiyetle dÃ¶nmeyi baÅŸardÄ±. KaragÃ¼mrÃ¼k ve Yeni Malatyaspor bugÃ¼ne kadar 3 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. 2014-15 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mÃ¼cadele eden iki takÄ±mÄ±n Malatya'daki karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± golsÃ¼z beraberlikle sonuÃ§lanÄ±rken, Ä°stanbul'da oynanan mÃ¼cadeleyi Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sezonun ilk maÃ§Ä±nda ise KaragÃ¼mrÃ¼k, AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda oynanan maÃ§ta rakibini Zukanovic, Sobiech ve Sabo'nun golleriyle maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±. YarÄ±n saat 16.00'da Yeni Malatya StadÄ±'nda oynanacak olan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Yasin Kol yÃ¶netecek. Ä°smail Åžencan ve Murat Ergin GÃ¶zÃ¼tok, mÃ¼cadelede yardÄ±mcÄ± hakem olarak gÃ¶rev yapacak.