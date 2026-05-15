Yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevreleriyle ilgili karar Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 01:02

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararına göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesi teklifine ilişkin 13 Mayıs tarihli yazısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nca görüşüldü. Genel Kurul kararıyla;

Sandıklı ilçesinin Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak, Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin ‘Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçeleri’ olarak belirlenmesine, Serik ilçesinin Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak, Serik Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin ‘Serik ilçesi’ olarak belirlenmesine, Suşehri ilçesinin Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak, Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin ‘Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçeleri’’olarak belirlenmesine, Ortaca ilçesinin Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak, Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin ‘Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri’ olarak belirlendi.

Karar, belirtilen mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanacak.

