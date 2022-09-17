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Yeni KPSS’de hazırlıklar tamam

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#Kamu Personel Seçme Sınavı#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu
Yeni KPSS’de hazırlıklar tamam
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) 31 Temmuz’da gerçekleştirilen ancak bazı soruların bir yayınevinin kitapçığındaki sorularla benzerlik göstermesi üzerine iptal edilen oturumu yarın yeniden yapılacak. Tekrar sınava için başvuran bir milyondan fazla aday hazırlıklarını tamamladı.

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2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül Pazar günü 10:15’te yapılacak. Adaylara 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre tanınacak. Adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise aynı gün 14.45’te başlayacak. 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Bu sınav için de adaylar 14.30’dan sonra binalara alınmayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sınav öncesinde Twitter’dan yaptığı paylaşımda adaylar için bazı önemli bilgiler verdi. Soylu, KPSS’ye katılacak adaylar için güvenlik önlemlerinin artırıldığını, kimlik belgesi gibi gerekli evrakları unutanlar için ise nüfus müdürlüklerinin pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık olacağını ve 6725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu duyurdu.

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#Kamu Personel Seçme Sınavı#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu

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