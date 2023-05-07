Yeni keşif sahası kapılarını CNN TÜRK'e açtı! Gabar petrolü akmaya başladı

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Gabar'daki petrol keşfi gündemdeyken, Türkiye Petrolleri Şırnak'taki çalışma sahasının kapılarını açtı. Keşfedilen petrol sembolik olarak büyük bir coşkuyla yakıldı, vanalar açıldı. Türkiye'nin bu zamana kadar bulunan en kaliteli petrolü Gabar'da akmaya başladı. Bir zamanlar çukurların kazıldığı, pusuların kurulduğu, teröristlerin gezdiği Şırnak, artık petrol şehri oldu.

GÜNLÜK 1200 VARİL ÜRETİM YAPILIYOR

Türkiye Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda 150 milyon varillik petrol keşfedildikten sonra, Gabar'da bir zirvede daha çalışma yürütüldü. 1 yıla yakın çalışmalar sonucunda yerin 2650 metre altından petrol çıktı. Açılan kuyuya şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verildi. Gabar'dan gelen verilere göre 1 milyar varillik rezerve ulaşıldı. Planlamalara göre rezervin 25 yıl ticari ömrü bulunuyor ve ekonomik değeri 80 milyar dolara yaklaşıyor. Şu anda günlük 1200 varil petrol üretimi yapılsa da yapılacak yatırımla 100 bin varil üretim yapılacak ve yıllık 3 milyar dolar kazanç elde edilecek.

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KEŞFİN KAHRAMANLARI: GÜVENLİK GÜÇLERİ

Ardı ardına gelen iki keşif de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde oldu. Milyarlarca dolar değerindeki petrol, terörden temizlenen dağlarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşifleri, Şırnak'ın terörden temizlenmesiyle yapıldı. Şırnak'ta 2018'de 114, 2019'da 59, 2020'de 40, 2021'de 54, 2022'de 25, 2023 yılında ise 12 terörist etkisiz hale getirildi. 2018'den bugüne Şırnak'ta 304 terörist etkisizleştirildi. Bir zamanlar teröristlerin gezdiği topraklar, güvenlik güçlerinin etkili çalışmasıyla adeta petrol mühendislerinin evi oldu.

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PETROL VE SEÇİM TARTIŞMALARI

Ve Gabar petrolü ile seçim arasında bağ kuran eleştiriler... TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, o eleştirilere petrol kuyusunun yanı başından cevap verdi. "2018'den bu yana çalışmaların sonucu bu. Başka çalışmalarımız da var. Bugüne denk gelmesi bizim seçimle, takvimle planlamamız söz konusu değil. Bugüne denk geldi diye vatandaşımızla bu müjdeyi paylaşmayalım mı?" dedi.

Peki, bölgede çalışmalar nasıl ilerleyecek? Geçici boru hattı kuruldu. Birkaç yıl içerisinde Gabar petrolü, inşa edilecek büyük bir boru hattı ile taşınacak. Ancak o güne kadar görev petrol tankerlerinde.