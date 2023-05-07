Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yeni keşif sahası kapılarını CNN TÜRK'e açtı! Gabar petrolü akmaya başladı

Güncelleme Tarihi:

#Gabar#Petrol#Öğretmen Aybüke Yalçın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 11:32

Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin yapıldığı yer Gabar Dağı'nın zirvesindeki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Sahası kapılarını açtı. CNN TÜRK ekibinden Ahmet Türkeş ve Melih Baytürk, hem Gabar petrolünü hem de bölgedeki çalışmaları yerinde görüntüledi.

Haberin Devamı

Gabar'daki petrol keşfi gündemdeyken, Türkiye Petrolleri Şırnak'taki çalışma sahasının kapılarını açtı. Keşfedilen petrol sembolik olarak büyük bir coşkuyla yakıldı, vanalar açıldı. Türkiye'nin bu zamana kadar bulunan en kaliteli petrolü Gabar'da akmaya başladı. Bir zamanlar çukurların kazıldığı, pusuların kurulduğu, teröristlerin gezdiği Şırnak, artık petrol şehri oldu.

Yeni keşif sahası kapılarını CNN TÜRKe açtı Gabar petrolü akmaya başladı

GÜNLÜK 1200 VARİL ÜRETİM YAPILIYOR

Türkiye Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda 150 milyon varillik petrol keşfedildikten sonra, Gabar'da bir zirvede daha çalışma yürütüldü. 1 yıla yakın çalışmalar sonucunda yerin 2650 metre altından petrol çıktı. Açılan kuyuya şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verildi. Gabar'dan gelen verilere göre 1 milyar varillik rezerve ulaşıldı. Planlamalara göre rezervin 25 yıl ticari ömrü bulunuyor ve ekonomik değeri 80 milyar dolara yaklaşıyor. Şu anda günlük 1200 varil petrol üretimi yapılsa da yapılacak yatırımla 100 bin varil üretim yapılacak ve yıllık 3 milyar dolar kazanç elde edilecek.

Haberin Devamı

Yeni keşif sahası kapılarını CNN TÜRKe açtı Gabar petrolü akmaya başladı

KEŞFİN KAHRAMANLARI: GÜVENLİK GÜÇLERİ

Ardı ardına gelen iki keşif de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde oldu. Milyarlarca dolar değerindeki petrol, terörden temizlenen dağlarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşifleri, Şırnak'ın terörden temizlenmesiyle yapıldı. Şırnak'ta 2018'de 114, 2019'da 59, 2020'de 40, 2021'de 54, 2022'de 25, 2023 yılında ise 12 terörist etkisiz hale getirildi. 2018'den bugüne Şırnak'ta 304 terörist etkisizleştirildi. Bir zamanlar teröristlerin gezdiği topraklar, güvenlik güçlerinin etkili çalışmasıyla adeta petrol mühendislerinin evi oldu.

Yeni keşif sahası kapılarını CNN TÜRKe açtı Gabar petrolü akmaya başladı

Haberin Devamı

PETROL VE SEÇİM TARTIŞMALARI

Ve Gabar petrolü ile seçim arasında bağ kuran eleştiriler... TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, o eleştirilere petrol kuyusunun yanı başından cevap verdi. "2018'den bu yana çalışmaların sonucu bu. Başka çalışmalarımız da var. Bugüne denk gelmesi bizim seçimle, takvimle planlamamız söz konusu değil. Bugüne denk geldi diye vatandaşımızla bu müjdeyi paylaşmayalım mı?" dedi.

Yeni keşif sahası kapılarını CNN TÜRKe açtı Gabar petrolü akmaya başladı

Peki, bölgede çalışmalar nasıl ilerleyecek? Geçici boru hattı kuruldu. Birkaç yıl içerisinde Gabar petrolü, inşa edilecek büyük bir boru hattı ile taşınacak. Ancak o güne kadar görev petrol tankerlerinde.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gabar#Petrol#Öğretmen Aybüke Yalçın

BAKMADAN GEÇME!

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF