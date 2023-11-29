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Yeni keşif Efeçayı bitkisi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir Ege Üniversitesi#Hasan Yıldırım#Efeçayı
Yeni keşif Efeçayı bitkisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 07:00

İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Dr. Özal Güner ve doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl’ün ortak çalışmasıyla yeni bir bitki türü literatüre kazandırıldı. Tahtalı Barajı havzasında bulunan bitkiye İzmir’e atfen ‘Efeçayı’ ismi verildi.

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Prof. Dr. Hasan Yıldırım bitkinin keşif hikâyesini şöyle anlattı: “Bitkimiz, tornacılık mesleği ile uğraşan ama aynı zamanda bir doğasever olan Cem Çuhacıoğlu tarafından, ilk olarak 2012 yılında bir saha çalışması esnasında keşfedildi. Bu bitkinin mevcut türlerden farklı bir tür olduğundan şüphelenen Cem Çuhacıoğlu, keşfettiği bu bitkiye ait detaylı fotoğrafları ve materyalleri bizlere iletti. Bitki üzerine gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda türün şu ana kadar literatürde mevcut bir bitki olmadığını fark etik. Sahada doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl ve konunun uzmanlarından Dr. Özal Güner ile ortak bir çalışma yürütmeye başladık. Uzun yıllar süren detaylı gözlem ve çalışmalar sonucunda ‘Türler ve Habitatlar’ isimli ülkemizin önemli taksonomi dergisinde bilimsel makalesini hazırlayıp, türü bilim dünyasına tanıttık. Bilimsel ismini, bitkiyi keşfeden Cem Çuhacıoğlu’na atfedilerek ‘stachys cuhacioglui’ olarak belirledik. Bitkinin Türkçe ismini ise efeler diyarı İzmir’e atfen ‘Efeçayı’ şeklinde kayda geçirdik.

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#İzmir Ege Üniversitesi#Hasan Yıldırım#Efeçayı

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