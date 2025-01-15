Yeni kayıt ücretleri uçtu: Özel okullar ‘milyon’luk oldu

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Türkiye’de bir buçuk milyona yakın öğrenci özel okullarda eğitim alıyor. İlkokuldan liseye çeşitli kademelerde süren bu eğitim için 12 binden fazla okulda yaklaşık 165 bin öğretmen görev yapıyor. Özel okullarda eğitime devam edecek ya da yeni başlayacak öğrencilerin anne babaları, önümüzdeki yıl için nasıl bir ödeme tablosuyla karşı karşıya kalacaklarını merak ediyor. Bu anlamda ilk işaretler şimdiden gelmeye başladı. Bazı özel okullar velilerle yaptıkları görüşmelerde nakit ödeme üzerinden erken kayıt ücretlerini açıklıyor. Buna göre özellikle 1, 5 ve 9’uncu sınıfa, yani yeni bir eğitim kademesine başlayacak öğrenciler için senelik bir milyon lirayı aşan ücretler telaffuz ediliyor. Bu ücretler yemek, servis, kıyafet, kırtasiye gibi kalemlerle daha da yükseliyor.

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ARA SINIFTA ZAM ORANI YÜZDE 54.8

Ara sınıflarda ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) formülü geçerli. Yani, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE toplamının ikiye bölünüp üzerine 5 puan eklenmesiyle ortaya çıkan rakamdan fazla artış yapılamayacak. Bu da özel okulların ara sınıflarında en fazla yüzde 54.8 oranında bir artışı işaret ediyor. MEB’in yeni yönetmeliğinde, “başlangıç kademelerinde de fahiş fiyat istenmeyecek” tavsiyesi yer alıyor. Ancak erken kayıt dönemi için velilerle görüşmeye başlayan bazı okulların telaffuz ettiği rakamlar, pek de yönetmeliğin tavsiyesine uyar nitelikte görünmüyor.

TAKSİTTE FİYAT DAHA DA ARTIYOR

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesine göre, özel okulların öğrenim ve diğer ücretlerini ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan etmesi gerekiyor. Birçok okul, gelecek yılın ücretini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak velilerle yapılan ön görüşmelerde erken nakit ödemeler için fiyat veriliyor. Eğer kayıt için yaz ayları beklenecek olursa velilerin karşısına taksit ya da kredili ödeme alternatifleri de çıkabiliyor ama o takdirde fiyatların daha da yükseleceği öngörülüyor. Diğer yandan bugünlerde tahsili söz konusu olacak erken ödemeler servis, yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi ek giderleri de içermiyor.

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TIP EĞİTİMİ FİYATINA İLKOKUL 1’İNCİ SINIF

Ücretlerin, bazı seçkin vakıf üniversitelerinde örneğin tıp öğrenimi gören öğrenciler için ödenenin bile üstüne çıktığı gözleniyor. Mesela Koç Üniversitesi’nde tıp, hukuk ya da yabancı dil hazırlık eğitimi almanın fiyatı bu yıl için 1 milyon 75 bin TL, Sabancı Üniversitesi’nin de tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitiminin fiyatı ise 1.1 milyon TL olarak açıklanmıştı. Özyeğin Üniversitesi’nde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinin ücretleri ise 950 bin TL. Bilkent Üniversitesi’ne bu yıl kayıt yaptıranlar da tüm bölümler için 620 bin TL ödedi.

TÖZOK BAŞKANI: FAHİŞ FİYATLARI DOĞRU BULMUYORUZ

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Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk Fiyatlarını çok yükselten okullarla ilgili, “Her yıl aynı dönem birkaç okul fahiş rakam söyleyerek öne çıkıyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Ardından da okul ücretleriyle ilgili söylentiler çıkıyor. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ara sınıflar için 54.8’lik bir artış belirledi. Üç beş okul bunu aşabilir ancak ben genelin bu doğrultuda artış yapacağını düşünüyorum” dedi.

YEMEK, ETÜT, KIRTASİYE GİBİ EK HİZMETLER ZORUNLU TUTULAMAZ

Levent Küçük-Tüketiciler Derneği Başkanı: “Son günlerde en çok şikâyet aldığımız konu, genel hayat pahalılığı ve gıdadan sonra eğitim oldu. Çocuğu özel okulda okuyan kiminle karşılaşsak artan ücretlerden yakınıyor. Yönetmelikte öğrenim ücretlerinin artışına ilişkin MEB’in belirlediği formül var. MEB yaptığı değişiklikle özel eğitim kurumlarının ek hizmetlerinin zorla satılamayacağını belirledi. Ancak uygulamada durum böyle olmuyor. Eğitim kurumları asli işi olan eğitimin dışında yemek, kırtasiye ve etüt gibi hizmetlerden de kazanç sağlama yoluna gidiyor. Bazı aileler bu hizmetleri almadıklarında çocuklarının ayrımcılığa uğradığını iddia ediyor. Tüketicilere özellikle belirtiyoruz; eğitim ücreti dışında sizinle müzakere edilmeyen, kabul etmediğiniz hiçbir ücret size dayatılamaz. Bu konuyla ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirsiniz.”

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KÖY OKULLARINA SÜRPRİZ ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman’da köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti. İlk olarak İnceler Şehit Bahri Çetin İlkokulu’na giderek öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı.

Kapıyı çalan Bakan Tekin’i karşısında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ardından okuldaki üçüncü sınıf öğrencilerinin düzenlediği ‘Dönem Sonu Faaliyet Haftası’ kapsamında Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nde yer alan ‘münazara’ etkinliğini izleyen Tekin ile öğrenciler arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

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Okulun öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelen Bakan Tekin, daha sonra İnceler Ortaokulu’ndaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı. Sınıfları ziyaret etti, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. (EĞİTİM SERVİSİ)

TÜM ÖZEL OKUL HİZMETLERİ ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ

Yeni yapılan düzenlemeyle şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, özel okullarda eğitimin yanı sıra yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi sunulan diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

Özel okulların öğrenci sayısının en az yüzde 3’ü kadar ücretsiz öğrenci okutma yükümlülüklerine ilişkin karar, ilgili kanun maddesinde yer alıyor. Bu uygulamada, şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış çocuklara öncelik veriliyor. MEB, 3 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların özel okullardaki ücretsiz eğitim imkânlarına ilişkin yeni düzenleme yaptı.

SERVİS HARİÇ TUTULDU

Söz konusu çocuklar, yeni kılavuzda açıklanacak kontenjanlar doğrultusunda istedikleri özel okullara merkezi yerleştirme ile kayıt olabilecek. Bu kapsamda, öğrenciler gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

TERCİHLER AĞUSTOSTA

Ücretsiz kontenjan için takvim ilan edildikten sonra başvurular, yaz döneminde MEB tarafından elektronik sistem üzerinden alınacak. Öğrenciler, okumak istedikleri özel okul tercihlerini ağustos ayından itibaren yapabilecek. Özel okul dışındaki özel öğretim kurslarının ücretsiz kontenjanları için başvurular ise valiliklerce alınacak. (EĞİTİM SERVİSİ)