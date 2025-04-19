Yeni ‘Kartalkaya’lar olmasın diye bilirkişiden ‘hayati’ uyarılar

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21 Ocak tarihinde Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti hazırladığı raporu savcılığa sundu. Heyet ayrıca yangın faciasını araştırmak için kurulan TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu’na Bolu’daki yangın olayından “elde edilen gözlem ve deneyimler” ışığında benzer olayların önlenebilmesi için 38 tedbir önerisinde bulundu.

HER İHLALDE KATLANAN CEZA

Grand Kartal Otel’deki yangının nasıl başladığı, nasıl yayıldığı ve oteldeki eksiklikleri tek tek anlatıldığı heyet raporunda, “Yangınlarda kayıp ve hasarların en büyük nedeni küçük kusur ve hataların birleşimidir. Bu nedenle tüm ihlaller cezaya tabi olmalıdır. Her ihlalde cezanın katlanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır” denildi. Benzer faciaların yaşanmaması için alınması gereken bazı tedbirler de özetle şöyle sıralandı:

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* YETKİ KARMAŞASINA SON: Kurumlar arasında yetki karmaşası olduğu belirlenmiştir, çelişkilerin ve çakışmaların hiç olmayacağı şekilde gerekli sistematik yapının oluşturulması gerekli.

* ÇOK SIKI DENETİM: Otellerin belediye yetki alanı içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın, periyodik olarak itfaiye tarafından yıllık denetlenmesi şart. Dağ ve kırsal alan otel bölgelerinde itfaiye birimi zorunlu olmalı.

* YANGIN PANELİ UYARISI: Yangın Kontrol ve Uyarı Paneli otelin resepsiyon görevlisinin ve/veya önceden tanımlanmış personelin kolaylıkla ulaşabileceği yerde bulunmalı. Modern uyarı sistemine sahip otellerde uyarı alınan kat ve daha üst katlarda bölgesel alarm aktivasyonuna izin verilmeli.

* ENGELLİLERE ÖNCELİKLİ TAHLİYE: Engelli ve/veya geçici engelli bireylerin emniyetli bölgelere tahliyeleri öncelikli olarak sağlanmalı. Bu özellikli misafirlerin oda numaraları mutlaka görevliler tarafından bilinmeli ve acil durumda kolaylıkla ulaşılabilir olmalı.

* EN İYİ TEKNOLOJİ: Otellerde yangın yükünü artırıcı yanıcı, patlayıcı enerji malzemeleri ve tesisatların montajı ve kullanımında mevcut en iyi teknoloji (MET) kullanılmalı ve bu tesisatların rutin kontrolleri daha sık yapılmalı. Otel mutfak ve restoran davlumbazlarında otomatik yangın söndürme sistemleri zorunlu olmalı.

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* YANICI OLMAYAN MALZEME: Otel ve tesislerinde elektrik panolarında otomatik yangın söndürme sistemleri zorunlu olmalı. Isı yalıtımında yanıcı malzeme kullanılmış mevcut oteller, tanımlı bir sürede bunları yanıcı olmayan izolasyon malzemeleri ile değiştirmeli.

MERDİVENLERDE TEKSTİL MALZEMESİ OLMAMALI

“Yangın alarm sistemleri ile havalandırma sistemlerinin koordineli olarak çalışacak yapıda olmasına yönelik teknik önlemler zorunlu tutulmalı. Otel merdivenlerinin yanıcı olsun veya olmasın herhangi bir tekstil malzemesi ile kaplanması yasaklanmalı. Yangın merdivenlerinin kesinlikle açık alana çıkması sağlanmalı. Proje tadilatı ile yangın merdiveni çıkış alanına kaçışı engelleyecek veya kısıtlayacak değişiklik yapılmasına izin verilmemeli.

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İLAVE ACİL ÇIKIŞLAR OLMALI

Otel asansörlerinde otomatik yangın perdeleri zorunlu olmalı. Otellerin girişe göre alt katlarında yer alan toplantı salonu gibi alanlar için mutlaka ilave acil çıkış önlemleri alınması yönetmeliklere eklenmeli. Ana çıkış ve ara kapıların kilitlenmesi veya zincirlenmesi yasaklanmalı.”