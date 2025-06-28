Yeni İpek Yolu: Orta Koridor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’na katıldı. 70 ülkeden temsilcinin katıldığı forumda, Orta Koridor üzerindeki ülkelerin bakanları ve sektör temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi. Ulaştırma alanında işbirliği adımlarının da ele alındığı etkinlikte, özel sektör temsilcileriyle yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

1.5 MİLYAR İNSANA DOĞRUDAN ERİŞİM

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Küresel ticaretin yeniden şekillendiği kritik bir dönemde tarihi bir organizasyonu, ev sahipliğiyle gerçekleştiriyoruz. Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında 70 ülkeden temsilciyi Türkiye’de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kültür, ticaret, tarih ve medeniyetlerin buluşma noktası kadim şehrimiz İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. Şu anda yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ve yaklaşık 1.5 milyar insana doğrudan erişim sağlayan bir ülkenin misafirisiniz. Ekonomik bakımdan toplam 51 trilyon doları aşan gayri safi yurt içi hasılaya sahip bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyorsunuz” dedi.

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Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

144 BİN KİŞİYE İSTİHDAM FIRSATI

“Vatandaşlarımızla birlikte, ülke ve komşuları, bölgeleri birbirine bağlayacak barış ve işbirliği yolları, koridorları, rotaları tesis ediyoruz. Bu noktada iki büyük projenin stratejik anlam kazandığını görüyoruz.

Bunlardan ilki ‘Orta Koridor’dur. Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan ve 21 ülkeyi demiryolu ağıyla birbirine bağlayan Orta Koridor, denizyoluna kıyasla iki kat daha hızlı, havayoluna göre ise yaklaşık dört kat daha ekonomik taşıma imkanı sunuyor. Adeta tarihi İpek Yolu’nu yeniden hizmete alıyoruz. Orta Koridor’un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını da faaliyete geçirdik. Bu muazzam projenin daha da geliştirilmesini, gerek ikili, gerek Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlarda ele almaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 70 ülkeden katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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ÇİN’LE UYUM ÇALIŞMALARI

Tüm bu girişimlerimizin yanı sıra, Orta Koridoru, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuşak ve yol girişimiyle uyumlaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu güzergâh, Avrupa ve Asya’yı güvenli bir şekilde birbirine bağlayacak. Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu’ndan yapılan taşımalar yaklaşık 45 gün sürerken, Orta Koridor’da yatırımlarımız tamamlandığında bu süre 15 günün altına inecek. Orta Koridor’un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde. Ülkemizdeki yıllık taşıma kapasitesi ise 6.5 milyon ton civarında. Mevcut yatırımlarımızla yıllık 6.5 milyon ton taşıma hacmi hedefliyoruz. Orta Koridor için yapımına devam ettiğimiz ve planladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde toplam 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişiye istihdam sağlayacağımızı öngörüyoruz.”

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ULAŞIMA 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan Türkiye’nin ulaşım alanında yaptığı yatırımları şöyle özetledi:

- Ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyar dolar.

- 6.101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz 29 bin 742 kilometreye çıktı. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün bu sayı 77’ye yükseldi. 1.714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz 3.796 kilometreyi buldu.

- Karayolu tünel sayımız 83’ten 513’e, tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 790 kilometreye ulaştı. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 799 kilometreye yükselttik.

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- Yatırımların 177 milyar doları karayollarına, 64 milyar doları demiryollarına, 25 milyar doları havayollarına, 4 milyar doları denizciliğe, 25 milyar doları haberleşme altyapısına harcandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen forum bugün de devam edecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekranlara yansıtılan Orta Koridor hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ’a bilgi verdi.

HIZLI TRENLE TANIŞTIRDIK

- Bu yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyar dolara tekabül ediyor. Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık.

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- Türkiye’yi hızlı trenle biz tanıştırdık. 2.251 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik.

havayolu halkın yolu

- Havayolunu ‘halkın yolu’na dönüştürdük. 26 olan havalimanı sayımızı 58’e ulaştırdık. Yurtdışı uçuş noktasını 60’dan 353’e getirdik.

- 2002 yılında araç sayısı 8.5 milyon civarındayken, şehirler arasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 32 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız 90 kilometre.Ulaştırmaya dair her başlıkta kelimenin tam manasıyla destan yazdık.”

MUHALEFETE: TAKOZ SİYASETİNE TESLİM OLMADIK

- ERDOĞAN “Kıymetli dostlar, tabii burada şu acı gerçeği de vurgulamak mecburiyetindeyim” diyerek şöyle devam etti:

“Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken, ülkemizdeki muhalefetin ve marjinal örgütlerin engelleme çabalarıyla da mücadele ettik. İstanbul Boğazı’na üçüncü bir gerdanlık gururla taktığımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü sabote etmek için sokak olayları dahil her yolu denediler, İstanbul Havalimanı’yla ilgili akla ziyan bir sürü iftira attılar. Gün oldu ‘yol mu yiyeceğiz’ dediler. Gün oldu ‘bunlar külliyen israf’ dediler. Gün oldu ‘yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez’ dediler. Gün oldu projeleri durdurmak için mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Gün oldu, göçü hızlandırır iddiasıyla hızlı tren projelerini tenkit ettiler. Daha burada sayamayacağımız bir sürü iddia, iftira ve eleştiriyle ulaştırma yatırımlarımıza kara çaldılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Aslında ne iş yaptılar, ne hizmet ürettiler, ne de bizim iş yapmamızı, hizmet üretmemizi, vatandaşımızı hak ettiği eserlerle buluşturmamızı istediler. İdeolojik konfor alanlarının dışına çıkmaya hiçbir zaman yanaşmadılar. Ama biz bunlara aldırmadık. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik. Hemen hepsi kıvanç kaynağımız pek çok eseri, yatırımı, vizyon projesini hamdolsun ülkemizin kazanç hanesine başarıyla yazdırdık.”

DİĞER PROJE KALKINMA YOLU

Bir başka önem verdiğimiz proje, Kalkınma Yolu’dur. Ticari bir tasavvur olmanın ötesinde bir barış projesi olan Kalkınma Yolu, kuzey- güney ekseninde coğrafyaları birbirine bağlarken, komşumuz Irak’ı merkez alan konumuyla bölgesel istikrar ve refahın anahtarıdır. Kalkınma Yolu, Basra Körfezi’nden başlayıp Ovaköy üzerinden ülkemize ve oradan Avrupa’ya uzanan çok modlu yapısıyla öne çıkıyor. Proje sayesinde, Irak’ın Faw limanına gelen yüklerin ülkemiz üzerinden Avrupa’ya açılması hedefleniyor. Kalkınma Yolu’nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak. İstihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor.

JEOPOLİTİK İMKÂNLAR EKONOMİK AVANTAJ

Kalkınma Yolu’yla, jeopolitik imkânlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz. Projenin en büyük kazananı, bizimle ve komşumuz Irak’la birlikte bölgemizdeki bütün kardeş ülkeler olacak. Çevremizdeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışı temelinde ilerletirken, aramızda gönül köprüleri kurmaya da önem veriyoruz. Barış ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasının ancak insanlığın bir bütün halinde kalkınmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. İşte bu nedenle, artık Türkiye’nin sadece jeopolitik konumundan değil, jeostratejik güven adası olma özelliğinden de söz ediyoruz. Bu iddiamızın altını ise ulaştırma yatırımlarımızla, insani yardımlarımızla, girişimci dış politikamızla, dünyada takdir toplayan vicdanlı duruşumuzla ve bölge halklarının refahına yaptığımız katkılarla dolduruyoruz.