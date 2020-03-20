Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak? Mahmut Koca son gelişmeleri değerlendirdi.

Ceza hukukçusu Mahmut Koca yaptığı açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımızda normalde 120 bin kişilik bir infaz kapasitemiz var. Fakat şu an 300 binin üzerinde bir tutuklu ve hükümlü var. Dolayısıyla kapasitenin üzerinde bir tutuklu ve hükümlü olunca normal standartlara indirilmesine yönelik çalışma var aslında. Yaklaşık Türkiye 305 tane infaz kurumu var. Bunlarda en son aldığımız rakamlara göre 300 bini geçti." ifadelerini kullandı.

Koca, "Tüm dünyada bu böyle, bir cezaya mahkum olan kişinin tüm cezasını infaz kurumunda geçirtmiyorlar. İyi halli iyiyse kalan kısmını toplum içinde infazını sağlamaya yönelik düzenlemeleri var. Bizim koşullu salı verilmemiz de bunlardan birisi. Şu anki düzenlememize göre hükümlülerin 3'te 2'sini infaz kurumunda çekmesi gerekiyor. Zannedersem tekliflerden en önemlisi bunu yarıya indirmek. Yani 1/2'sini infaz kurumunda çektikten sonra kalanını dışarıda çekilmesine yönelik bir düzenleme. Şu anda basından okuduğumuz bilgiler bu yönde." dedi.