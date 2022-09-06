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Yeni ineğine kavuştu

Güncelleme Tarihi:

#Nafiye Bilican#İnek#Hakkâri
Yeni ineğine kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Hakkâri Yüksekova’da dağdan düşerek ölen ineği için 2 gün boyunca gözyaşı döken 6 çocuk annesi Nafiye Bilican’a inek aldı.

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Hakkâri Yüksekova’ya 30 kilometre uzaklıktaki Akocak köyünde yaşayan Bilican Ailesi’nin ineği, 4 gün önce 300 metre yükseklikten düşerek öldü. Evlerinin tek geçim kaynağı olan ineğinin ölmesiyle yıkılan şeker hastası Nafiye Bilican (65), evlerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye 4 saatte torununun yardımıyla yürüyerek ulaştı. 6 çocuk annesi Nafiye Bilican’ın oturduğu yerde saatlerce uzaktan ölen ineğini seyrederek hüngür hüngür ağlaması ise görenlerin yüreklerini dağladı.

2 gün boyunca ineği için ağladığını belirten Nafiye Bilican ile ilgili haberlerin yayınlanması üzerine Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, aileye inek aldı. Alınan inek, Yüksekova’nın Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından Bilican’a teslim edildi.

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‘TEK GEÇİM KAYNAĞIYDI’

Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, “Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in isteği üzerine Nafiye Bilican’ı evinde ziyaret ettik. İneği ölmüştü. Tek geçim kaynağıydı. İneğin sütünden kendi geçimini ve çocuklarının geçimini sağlıyordu. Biz de Etimesgut Belediyesi ile irtibat kurduk. Nafiye Bilican’a inek almak istedik. Etimesgut’tan Yüksekova’ya kardeşlik eli uzatıldı. Allah Etimesgut Belediye Başkanı Ever Demirel gibi insanların sayısını arttırsın” dedi.

Nafiye Bilican, Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile ineği kendisine teslim eden Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’ya teşekkür etti.

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#Nafiye Bilican#İnek#Hakkâri

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