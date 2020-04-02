‘Yeni hükümet oluşturmak demek’

Cumhurbaşkanlığı himayesinde dar gelirliler için başlatılan yardım kampanyasıyla eşzamanlı harekete geçip yardım toplayan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yasaya aykırı davrandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini telefonla aradığını açıkladı.

DEVLET İZİN VERMELİ

Önceki akşam, Ülke TV’de ‘En Sıradışı’ adlı programa konuk olan Bakan Soylu, kamuya ait bir iş olduğu için belediyelerin yardım toplamasına ilişkin, 2860 sayılı Kanun’un kendilerine denetleme yetkisi de verdiğini belirtti. Soylu “Eğer vali izin vermişse, ‘Allah razı olsun, başım üstüne’ der, istediğin yardımı toplayabilirsin. Ama devlet, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ‘Ben yardım topluyorum’ dersen, siz başka bir devlet, yeni bir hükümet oluşturmak istiyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Bunu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım” dedi.

Soylu, şöyle devam etti: “Görevim kanuna uymak. Hele kaotik ve kaos dönemlerinde kanunu ihlal etmeye çalışanlara müsaade etmemek. Devlet kaidesinin ayaklarından birisini kırdırmamak, ihmale getirmemek, kaosun oluşmasından istifade edeceklere fırsat sağlamamak. Kanunu bilmeyenler olabilir. Kanunun söylediği açık. Eğer ilçesinde yapacaksa kaymakamdan, ilinde yapacaksa validen izin alır. Birtakım hukuk profesörleri ‘Hayır böyle olmaz’ diyormuş. Ben onların hukuk profesörlüklerine yanayım.”