Yeni hava durumu raporu... İstanbul'da önce yaz sonra kış havası: Sıcaklık 20 derece birden düşecek! İki bölgeye de kar uyarısı

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Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

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ÖNCE YAZ SONRA KIŞ HAVASI ETKİLİ OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bence hava ile ilgili haberlerde sıcaklık daha öne çıkıyor. Alışılagelmemiş bir sıcaklıkla karşı karşıya Türkiye. Ne zaman? Bu hafta sonu. Ortalamanın 14-15 derece üstünde bir sıcaklık olacak. İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege, Marmara’da yüksek sıcaklıklar var. Ankara’da hafta sonu sıcaklık 27-28 derece. İstanbul’da 25 derece civarına çıkacak. Antalya’da 25 derece. Sıcaklıkların cumartesi, Pazar günü en yüksek düzeye çıkmasını bekliyoruz. Bugün 20 derece İstanbul. Normalin 12-13 derece.

İKİ MEVSİMİ BİRDEN YAŞAYACAĞIZ

Bu haftayı böyle yaz havası gibi geçirecek Türkiye. Önümüzdeki 10 gün iki mevsimi birden yaşayacağız, art arda. Önümüzdeki hafta kış geliyor tekrar. Anadolu’ya kar tekrar geliyor.

İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek salı günü. Önümüzdeki hafta Türkiye bir kış havasını tekrar yaşayacak. İstanbul’da kar yok ancak 8-9 derece.

Bu hafta yaz gibi. Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak.

SICAKLIKLAR YAKLAŞIK 20 DERECE DÜŞECEK

Bu kadar ani sıcaklık düşüşleri atmosferde önemli olaylara gebedir. 15 derece birden düştüğünde hareketler daha fazla olur. Yağmur gelir. Bir hafta da kış havası devam edecek. Bu hafta normalin 15 derece üstünde haftaya normalin 4-5 derece altına düşüyor. Önümüzdeki hafta üşüyeceğiz, hafta sonu normale dönüyor.

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KAR YAĞIŞI DÖNÜYOR

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışını da göreceğiz. Belki 10-15 santim civarı, Marmara’da yok.

TOZLU HAVAYA DİKKAT

Türkiye’ye Arabistan yarımadası ve Afrika’dan toz geliyor. Cumartesi, pazar günü hassas duruma geliyor. Marmara’nın doğusu ve İç Anadolu’da var. Pazartesi gidecek. Alarm verilecek toz değil.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 19

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24