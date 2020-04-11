Yeni hastaneler tam gaz

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa sürede hizmete alınacaklarını açıkladığı İstanbul’daki pandemi hastaneleri için çalışmalar devam ediyor. Tek katlı yapılacak salgın hastanelerinin yanısıra çalışmaları hızlandırılan Başakşehir İkitelli ile Göztepe’deki şehir hastaneleri de hizmete açılacak.

2 BİN 682 YATAKLI

İlk etabının 20 Nisan’da açılması planlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi bitmek üzere. Bünyesinde 8 farklı hastaneyi barındıran ve toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olan bir milyon metrekarelik şehir hastanesinde, her branştan 708 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 90 ameliyathane bulunuyor. Hastane, yaklaşık 40 gün sonra tam kapasite hizmet verebilecek.

AÇILIŞ EYLÜLDE

Göztepe Şehir Hastanesi’nin ise ilk etabının eylülde hizmete açılması bekleniyor. İlk etabında 597 yatak yer alacak ve her branştan 224 poliklinikle hizmet verilecek hastanede, 186 tek kişilik, 160 çift kişilik oda, 27 ameliyathane ve 91 yataklı yoğun bakım servisi bulunacak.

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’ndeki bin yataklı hastane için iş makineleri aralıksız çalışırken, Yeşilköy’de de bin yataklı hastane oluşturulması için çalışmalara başlandı.

ASIRLIK BİNA DA HİZMETE GİRECEK

Pandemiyle mücadele kapsamında İstanbul’un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi de 45 gün içinde hizmet vermeye başlayacak. 128 yıllık tarihi bina, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak. Arnavutköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tarihi binanın belediye tarafından planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği ve binada restorasyon çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı. Hadımköy Hastanesi, Balkan Savaşı yıllarında koleralı hastalara hizmet vermişti.