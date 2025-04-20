Yeni haftada hava nasıl olacak? Önce sıcak sonra yağış... İstanbul için tarih belli oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

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Sabah saatlerinde soğuk hava vardı. Soğuk havanın nedeni sisten kaynaklanıyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükselmediği için üzerine gelen sıcak hava sis yapıyor. Özellikle şehrin kuzey ilçelerinde. Yağışlı bir sisteme geçiyoruz. İstanbul’da yağış yok, peki nerede yağış var. Ankara’da yağış var. Karadeniz’in iç kesimlerinde, Erzurum’un kuzeyinde, Erzincan’ın kuzeyinde yağmur var. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Bugün İstanbul’da 17 derece sıcaklık. Yağış batı doğu bölgelerde var.

Toz taşınımı Güney Doğu’nun doğusunda ve Hakkari, Şırnak, Bitlis’te taşınım var. Arabistan Yarımadası üzerinden geliyor. Tozda bakteri ve mantarlar var. Solunum yolu hastalı çekenler maskesiz çıkmasın. Yarın sıcaklıklarda 4-5 derece artış var. İstanbul’da 21-22 derece.

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İSTANBUL'A UYARI

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren bahar yağışları geliyor. Çok kuvvetli değil. Önümüzdeki hafta sonu İstanbul’a da yağış gelecek. Genellikle tüm Türkiye epey yağış alacak. Hafta sonu yağışla sıcaklık tekrar düşecek. Bu şekilde Nisan dalgalanması devam edecek. Bu ayın sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki aydan itibaren yaz havası kendini gösterecek gibi. Güneşe aldanıp montsuz çıkmayalım.