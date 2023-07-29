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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzeydoÄŸu kesimlerinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ve Ordu ile gece saatlerinde Osmaniye Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarÄ±nda, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altÄ±nda, gÃ¼ney ve doÄŸu bÃ¶lgelerde mevsim normalleri Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

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METEOROLOJÄ°'DEN YENÄ° HAVA DURUMU RAPORU

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n genellikle mevsim normalleri civarÄ±nda, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altÄ±nda, gÃ¼ney ve doÄŸu bÃ¶lgelerde mevsim normalleri Ã¼zerinde seyredeceÄŸiz, ancak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ortasÄ±ndan itibaren artarak Ã¼lkemiz genelinde mevsim normalleri Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

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PROF. DR. ÅžEN: SICAK HAVANIN YENÄ°SÄ° MÄ° GELÄ°YOR, TAKÄ°P EDÄ°YORUZ

CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen sosyal medya hesabÄ±ndan yeni hava durumu raporuna iliÅŸkin mesajlar paylaÅŸtÄ±. Prof. Dr. Åžen, "SÄ±cak havanÄ±n yenisi mi geliyor takip ediyoruz. YaÅŸlÄ± kronik hastalar ve bebekler iÃ§inde 11-16 arasÄ± riskli dikkat edelim" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸte Prof. Dr. Åžen'in mesajlarÄ±...

BugÃ¼n Cumartesi YaÄŸÄ±ÅŸ yok. SÄ±caklÄ±klar Kuzeyde ortalamanÄ±n 2-3 derece altÄ±na indi. DiÄŸer bÃ¶lgelerde ortalamada Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ä±sÄ±nma var PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yeni bir sÄ±cak hava gelme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Takip edeceÄŸiz. istanbul bugÃ¼n 28, Ä°zmir 35, Antalya 32, Adana 35, Ankara 30, Trabzon 26 derece.

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UmarÄ±m GeÃ§tiÄŸimiz Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklÄ±kta uyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± dikkate alÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayarak "afete" dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine firsat vermemiÅŸinizdir. Bu sene meteorolojik olaylar ÅŸiddetli olacaÄŸa benziyor. El Nino etkisi ve kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n hÄ±zlÄ± artmasÄ± bunu afete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilir.

"ORMANIN KENARINDAN BÄ°LE GEÃ‡MEYÄ°N"

SÄ±cak havanÄ±n yenisi mi geliyor takip ediyoruz. Orman yangÄ±nlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan risk devam ediyor aman dikkat ormanÄ±n kenarÄ±ndan bile geÃ§meyin. AracÄ±nÄ±zla geÃ§erseniz bile dÄ±ÅŸarÄ± bir ÅŸey atmayÄ±n. YaÅŸlÄ± kronik hastalar ve bebekler iÃ§inde 11-16 arasÄ± riskli dikkat edelim.