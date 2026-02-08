Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve sağanak alarmı... Bir uyarı da İstanbul'a

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Haberin Devamı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YENİ HAFTA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi günü İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağmur beklendiğini bildirdi. Yurdun doğu kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Salı günü ise yağışları yurdun çoğu kesiminde etkili olacak.

AKOM'dan gelen açıklamada ise, İstanbul'da hafta boyunca parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Haberin Devamı

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Gözden Kaçmasın Korkunç biri: Dilan Yeşilgöz Haberi görüntüle

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile Niğde'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Aksaray ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Bayburt çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı