Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge yağış uyarısı

Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Sıcaklık; yurt genelinde mevsim normallerinde olacak ancak yer yer sıcaklığın düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün; İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege, güneyli rüzgarın etkisinde olacak.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesinlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.





Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşdikkatli ve tedbirli olunmalı.

Çarşambadan itibaren yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA NASIL?

Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzeyi ile Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman ve Konya hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Artvin hariç)'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Malatya ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu