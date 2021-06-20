Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı! MGM 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Balıkesir hariç), İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in (Sinop hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Eskişehir'in doğusu, Ankara'nın batısında, yarın zamanla Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Eskişehir'in doğusu, Ankara'nın batısında, yarın zamanla Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın Balıkesir dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Göller yöresi ile yarın Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Göller yöresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Eskişehir'in doğusu, Ankara'nın batısında yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde batı kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 16°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 17°C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu,bu akşam ve gece saatlerinde Bolu çevrelerinin, yarın Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın zamanla Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

BOLU 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 20°C, 26°C

Parçalı ver çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 14°C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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