Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mart Pazartesi il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, pazartesi günü havanın nasıl olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yağış olasılıkları ve sıcaklık değerlerleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? Pazartesi günü yağmur yağacak mı? İşte, 9 Mart Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il hava durumu tahminleri ve son hava durumu raporu.
Sıcaklık değerlerinde yaşanan yükselişle beraber, hava durumu tahminleri İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kentte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni haftada yağmur yağış yağmayacağı özellikle vatandaşların en fazla yoğunlaştığı konulardan. İşte, MGM 9 Mart Pazartesi gününe ait il il hava durumu tahminleri.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 9°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla Kıyı Ege'nin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
UŞAK 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
HATAY 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Sinop kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin kıyılarında pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BAYBURT 0°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli
TOKAT 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
KARS -3°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN -2°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
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