Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mart Pazartesi il il hava durumu tahminleri

Sıcaklık değerlerinde yaşanan yükselişle beraber, hava durumu tahminleri İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kentte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni haftada yağmur yağış yağmayacağı özellikle vatandaşların en fazla yoğunlaştığı konulardan. İşte, MGM 9 Mart Pazartesi gününe ait il il hava durumu tahminleri.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 9°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla Kıyı Ege'nin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

UŞAK 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

HATAY 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Sinop kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 4°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin kıyılarında pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT 0°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli

TOKAT 7°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

KARS -3°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN -2°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık