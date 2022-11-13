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Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için son durum

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Yeni haftada hava nasıl olacak İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için son durum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 15:14

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Karadeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer yağış görülecek. Yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilk gününde ise Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava görülecek. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus etkisini gösterecek. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta başında Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

Hafta ortasından itibaren de yurdun doğu kesimleri ile kıyı Ege'de sağanak etkili olacak.

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Ankara'da sıcaklık hafta ortasına kadar 15-16 derece civarında seyredecek.

Hava sıcaklığının İstanbul'da 16-18, İzmir'de 19-20 derece olması öngörülüyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için son durum

Pazartesi günü için yurt genelinde beklenen hava durumunu gösteren harita...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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