Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri

Yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Hava durumunun başta İstanbul gibi iller olmak üzere nasıl seyredeği sorgulanıyor. İşte, 23 Kasım'a ilişkin Meteoroloji'den gelen son veriler...

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



