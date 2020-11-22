Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri
Vatandaşlar, tatil sonrası ilk iş gününde havaların nasıl seyredeceğini merak etmeye başladı. İkamet ettikleri illerde hava sıcaklıklarını ve en son tahminleri sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen bilgileri öğrenmek istiyor. Öte yandan Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı olabilir. İşte, en son hava durumu tahminleri...
Yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Hava durumunun başta İstanbul gibi iller olmak üzere nasıl seyredeği sorgulanıyor. İşte, 23 Kasım'a ilişkin Meteoroloji'den gelen son veriler...
Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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