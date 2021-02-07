Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte 8 Şubat Pazartesi hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da Pazartesi günü öğlen saatlerinde kuvvetli rüzg?r ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte, en son hava durumu tahminleri...

İSTANBUL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da öğlen saatlerinde kuvvetli rüzg?r ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AKDENİZ VE EGE İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için fırtına uyarısı yaptı. Pazartes, saat 12.00'de başlayıp, ertesi gece sona erecek olan fırtınanın saatteki hızının 74 kilometreyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Antalya, Burdur, Isparta ile Muğla’da, güney ve güneybatı yönlerinde fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Saatte hızının 50 ile 74 kilometre arasında olması beklenen fırtınanın salı günü gece yarısına kadar süreceği kaydedildi.

BODRUM-FETHİYE ARASI FIRTINA

Denizlerde ise Bodrum ile Fethiye arasında Pazartesi saat 15.00 sıralarında başlayacak rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden 5 ila 7, açıklarda 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olması beklendiği velirtildi. Açıklamada, fırtınanın salı sabahı etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Açıklamada vatandaşlardan meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları istendi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat çekildi.

İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN



