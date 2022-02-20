Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazartesi hava durumu tahminleri

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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PROF. DR. ŞEN YAĞIŞ İÇİN GÜN VERDİ VE UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in son Hava Durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün ülkede yağış görülmüyor. Batıda sıcaklıklar 2-3 C artmaya devam ediyor. Yarın sabah Trakya ve Marmara ve Ege Bölgesi’nde yağmur var. Yağışlar salı gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak ve 4-5 gün sürmesi bekleniyor.

Salı gününden itibaren yağmur şiddetini artırıyor. Güney Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde yağmur su baskınları yapabilecek seviyede. Diğer bölgelerde yağışlar genellikle yağmur yükseklerde karla karışık yağmur ve kar Doğu Anadolu’da kar şeklinde olacak.