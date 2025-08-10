Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul için tropik gece uyarısı

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ORHAN ŞEN SON DURUMU AÇIKLADI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yeni haftanın hava durumuna ilişkin şu bilgileri aktardı:
Türkiye’nin kuzey bölgelerinde serinleme var ama güney bölgede serinleme görmüyoruz. Sıcaklık ortalamaların altına düşmedi. İstanbul’da 30-32 civarında devam eden bir sıcaklık var, genel olarak da öyle. Önümüzdeki hafta Türkiye’de ortalama sıcaklıkların altına düşmeyecek. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren 3-4 derece gerilecek. İstanbul’da 28-29 derecelere kadar düşecek.
"10 GÜN İÇİNDE YAĞIŞ YOK"
Önümüzdeki 10 gün içinde Türkiye’de yağış yok. Hem içme suyu hem de orman yangını riskini artırıyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde haftaya sıcaklıklar artıyor. Kuzeyde azalırken güneyde artacak. İzmir, Antalya 40 derece. Bu bölgelerde önümüzdeki 1 hafta riskli orman yangını bakımından. Pazartesiden cumaya kadar orman yangınları açısından dikkat etmeliyiz. Hafta bitiminde sıcaklıklar normale dönecek. Sonraki hafta kuzey bölgelerde sıcaklıklar yeniden ortalamanın üzerine çıkacak.
"İSTANBUL'DA RÜZGAR DEVAM EDECEK"
İstanbul’da bugün yarın rüzgar devam edecek. Yarından sonra Marmara Bölgesinde rüzgar azalıyor. İstanbul 31-32 derece civarından devam edecek, çarşambadan itibaren 2-3 derece düşecek. İstanbul’da tropik gece hala devam ediyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık