Yeni haftada hava nasıl olacak? İşe 26 Ekim Pazartesi il il hava durumu

Yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Hava durumunun başta İstanbul gibi iller olmak üzere nasıl seyredeği sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





