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Yeni haftada hava nasıl olacak? Havalar ısınacak mı? İşte Meteoroloji'den son bilgiler

#Meteoroloji#Hava Durumu#Hava Durumu Tahminleri
Yeni haftada hava nasıl olacak Havalar ısınacak mı İşte Meteorolojiden son bilgiler

Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artacak. Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji'den en son veriler...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak Havalar ısınacak mı İşte Meteorolojiden son bilgiler

Yeni haftada hava nasıl olacak Havalar ısınacak mı İşte Meteorolojiden son bilgiler

 

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Hava Durumu Tahminleri

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