Yeni haftada hava nasıl olacak? Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den yağış ve soğuk hava uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi'nde dün hayatı olumsuz etkileyen fırtına bugün de etkisini sürdürüyor. 14 il için sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahmine göre şiddetli rüzgar bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller sırasıyla şunlar oldu:

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta bazı illerde sağanak etkili olacak. Perşembe günü için paylaşılan değerlendirmede İstanbul dahil yurdun batısında ve İç Anadolu'da çok sayıda kentte sağanak bekleniyor. 5 günlük tahmin haritası şu şekilde oldu:

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu -3