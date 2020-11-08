Yeni haftada hava nasıl olacak? 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatilinin ardından normal mesai düzenine geçilmesiyle birlikte vatandaşlar, tatil sonrası ilk iş gününde havaların nasıl seyredeceğini merak etmeye başladı. İkamet ettikleri illerde hava sıcaklıklarını ve en son tahminleri sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri...
Yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Hava durumunun başta İstanbul gibi iller olmak üzere nasıl seyredeği sorgulanıyor. İşte, 9 Kasım'a ilişkin Meteoroloji'den gelen son veriler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle