MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni haftada hava nasıl olacak? 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri
GeriGündem Yeni haftada hava nasıl olacak? 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 08.11.2020 - 21:17 | Son Güncelleme:

Yeni haftada hava nasıl olacak? 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni haftada hava nasıl olacak? 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri
Abone Olgoogle-news

Hafta sonu tatilinin ardından normal mesai düzenine geçilmesiyle birlikte vatandaşlar, tatil sonrası ilk iş gününde havaların nasıl seyredeceğini merak etmeye başladı. İkamet ettikleri illerde hava sıcaklıklarını ve en son tahminleri sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri...

Yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Hava durumunun başta İstanbul gibi iller olmak üzere nasıl seyredeği sorgulanıyor. İşte, 9 Kasım'a ilişkin Meteoroloji'den gelen son veriler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

Yeni haftada hava nasıl olacak 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri

Yeni haftada hava nasıl olacak 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri

Yeni haftada hava nasıl olacak 9 Kasım Pazartesi hava durumu tahminleri


 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle