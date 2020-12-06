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Haber Giriş: 06.12.2020 - 23:28 | Son Güncelleme:

Yeni haftada hava nasıl olacak? 7 Aralık Pazartesi hava durumu tahminleri

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Yeni haftada hava nasıl olacak? 7 Aralık Pazartesi hava durumu tahminleri
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Hafta sonu tatilinin ardından vatandaşlar, tatil sonrası ilk iş gününde havaların nasıl seyredeceğini merak etmeye başladı. İkamet ettikleri illerde hava sıcaklıklarını ve en son tahminleri sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, 7 Aralık 2020 hava durumu tahminleri...

Yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Hava durumunun başta İstanbul gibi iller olmak üzere nasıl seyredeceği sorgulanıyor. İşte, 7 Aralık'a ilişkin Meteoroloji'den gelen son veriler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke geneli pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç) ve Doğu Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Kars ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak 7 Aralık Pazartesi hava durumu tahminleri

 

Yeni haftada hava nasıl olacak 7 Aralık Pazartesi hava durumu tahminleri



 

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