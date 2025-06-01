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Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge uyarı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Ankara
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden bölge bölge uyarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 16:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen hava durumu raporunu paylaştı. Yeni haftada yağışlar iç ve doğu bölgelerde devam edecek. Ankara'da haftanın ilk günü yağışlı geçecek. İstanbul ve İzmir'de ise yeni haftada hava, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın, çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göreyurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop hariç), Edirne, Balıkesir, Osmaniye, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden bölge bölge uyarı

YENİ HAFTA İÇİN UYARI

Yeni haftada yağışlar iç ve doğu bölgelerde devam edecek. Hava sıcaklıkları, batı kesimlerden başlayarak, yurt genelinde artacak. Sıcaklığın çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden bölge bölge uyarı

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HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ OLACAK?

Yeni hafta ile birlikte yurt genelinde hava, parçalı yer yer çok bulutlu olacak. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Salı günü ise yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde hava, parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Siirt ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden bölge bölge uyarı

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da sağanak yağış, haftanın ilk günü de devam edecek. Sıcaklık ise 20 derece olacak.

İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 25 dereceyi gösterecek. İzmir'de ise hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise 30 derece civarında olacak.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 20

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden bölge bölge uyarı

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı bulutlu 29
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 25
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Ankara

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