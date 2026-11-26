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Türkiye savunma sanayisi, son yıllarda ortaya koyduğu yerli ve millî teknoloji hamleleriyle uluslararası alanda dikkat çekmeye ve gücünü her geçen gün artırmaya devam ediyor. Özellikle insansız hava araçları, akıllı mühimmatlar ve hassas güdüm sistemlerinde elde edilen başarılar, ülkemizin savunma teknolojilerindeki yetkinliğini gözler önüne seriyor.

ASELSAN güdüm sistemleri AKINCI'ya güç katmaya devam ediyor. . ➡️ Lazer arayıcı başlıklı TOLUN L #BAYKAR 🤝 #ASELSAN 🌐 ASELSAN’s guidance systems continue to enhance AKINCI’s capabilities. . ➡️ TOLUN L – All Up Round Munition with Semi-Active Laser Seeker — ASELSAN (@aselsan) November 25, 2026

Bu yükselişin öncü kuruluşlarından ASELSAN ise geliştirdiği yenilikçi sistemlerle Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücüne önemli katkılar sunuyor. ASELSAN şimdi ise yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği teknolojilerdeki başarısına bir yenisi daha ekledi.

ASELSAN TOLUN L, AKINCI İLE HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez SİHA platformuna entegre edilen lazer arayıcı başlıklı tam atım mühimmat TOLUN L, Saros Hedef Adası’nda gerçekleştirilen testte başarıyla denendi.

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Test kapsamında, tümleşik Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (ANS), Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) ve Lazer Arayıcı Başlık güdüm sistemine sahip 250 libre sınıfı mühimmat, SADAK-4T aracılığıyla Bayraktar AKINCI’ya taşındı. AKINCI’dan ateşlenen TOLUN L, belirlenen hedefi tam isabetle vurdu.

Parçacık etkili harp başlığına sahip tam atım mühimmat olarak öne çıkan TOLUN L, İHA platformlarında kullanılan açılır kanat yapısı sayesinde 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. KİLİT 310 lazer arayıcı başlığıyla donatılan mühimmat, özellikle kritik öneme sahip sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyetli angajman imkânı sunarken ikincil hasarın düşük tutulmasına da katkı sağlıyor.

Her türlü hava koşulunda görev yapabilecek şekilde geliştirilen mühimmat; yol noktası takibi, seçilebilir vuruş açısı ve kokpit üzerinden programlanabilme özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu kabiliyetler, operasyonel esnekliği artırırken sorti sayısının ve buna bağlı operasyon maliyetlerinin azaltılmasına da imkân tanıyor.

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“HEDEFİ TAM KALBİNDEN VURACAK ŞEKİLDE İMHA EDİYOR”

TOLUN L’nin lazer arayıcı başlığı sayesinde hareketli hedefleri takip ederek nokta atışı yapabildiğini belirten Strateji ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, mühimmatın özellikle derin harekât kabiliyeti açısından önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

TOLUN mühimmatının tek bir mühimmat olarak değil, farklı görev ve kabiliyetlere sahip bir aile olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Keleş, ailenin yedi farklı versiyondan oluştuğunu belirtti. TOLUN L, TOLUN EW, TOLUN F, TOLUN I, TOLUN IIR, TOLUN P ve TOLUN S modellerinin de bulunduğunu aktardı.

TOLUN L’nin diğer versiyonlardan ayrılan temel özelliğinin lazer arayıcı başlığı olduğunu kaydeden Keleş, mühimmatın çalışma prensibini şu sözlerle anlattı:

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“TOLUN L, bu ailenin geliştirilmiş versiyonlarından biri. Kanatlı bir mühimmat ve daha önce uçaklardan atılıyordu. Ancak bu defa AKINCI’ya da entegre edildi. TOLUN L’nin en önemli özelliği lazer arayıcı başlığının bulunması. Mühimmat bırakıldıktan sonra kanatlarını açarak hedefine doğru süzülüyor. Elektronik bağlantıları devam ederken lazer arayıcı başlığı devreye giriyor ve hedef aramaya başlıyor. Yoldaki araçları ve hareketli hedefleri takip edebiliyor ve hatasız bir şekilde hedefi tam kalbinden vuracak şekilde imha ediyor.”

AKINCI’NIN VURUŞ GÜCÜ ARTIK TEK SORTİDE DÖRT MÜHİMMATA ULAŞIYOR

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TOLUN L’nin AKINCI’ya entegrasyonunda Sadak-4 atış istasyonunun kullanıldığını belirten İbrahim Keleş, sistemin taşıma ve atış kapasitesine ilişkin de bilgi verdi. AKINCI’nın kanatlarının altında sağlı ve sollu yerleştirilen atış istasyonları sayesinde tek seferde dört TOLUN mühimmatının hedefe gönderilebildiğini ifade etti.

Bu kapasitenin özellikle derin harekât görevlerinde önemli olduğunu dile getiren Keleş, mühimmatın 50 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğunun belirtildiğini söyledi.

Mühimmatın uçuş karakteristiğine dikkat çeken Keleş, “Bu sistem derin harekâtlarda kullanılabilecek bir mühimmat. Menzili 50 kilometrenin üzerinde. Uzaktan bırakıldıktan sonra kanatlarını açıyor ve gökyüzünde süzülerek hedefine doğru ilerliyor. Hızı çok yüksek olmadığı için hedef arama kabiliyetini de kullanabiliyor. Lazer arayıcı başlığı sayesinde hedefini buluyor ve belirlediği noktaya vuruş gerçekleştiriyor. Burada önemli olan, mühimmatın hedefini doğru tespit etmesi ve ekonomik açıdan da boşa harcanmamasıdır. Attığınız mühimmatın hedefe ulaşması, nokta vuruşu yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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“YUNANİSTAN'IN ADALARLA İLGİLİ HARP PLANLARINI ÇÖPE GÖTÜREBİLECEK BİR MÜHİMMAT”

TOLUN L’nin AKINCI’ya kazandırdığı kabiliyetlerin yalnızca hedefi vurmakla sınırlı olmadığını belirten İbrahim Keleş, mühimmatın uzaktan atış imkânı sayesinde hava platformlarının düşman hava savunma sistemlerinden uzak kalabileceğini kaydetti.

AKINCI’nın mühimmatı uzun mesafeden bırakabileceğini ifade eden Keleş, TOLUN L’nin hedefe doğru süzülerek ilerlemesinin operasyonel açıdan avantaj sağladığını dile getirdi.

Bu kabiliyetin Türkiye’nin caydırıcılığına da katkı sunabileceğini belirten uzman isim, özellikle Yunanistan’ın Ege adalarına yönelik askerî planlamaları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

-- Yunanistan’ın zaman zaman harp planlarına bakıyoruz. Kendi Genelkurmay Başkanlığının üzerinde çalıştığı planlar var. Bu planlarda adaların silahlandırılması ve Türkiye’ye en yakın adalardan Türkiye’ye karşı saldırı gerçekleştirilmesi gibi senaryolar bulunuyor. Bu adaların bize uzaklığı da çok fazla değil. TOLUN L, söz konusu adalardaki hava savunma sistemlerini, diğer harp araçlarını ve silah sistemlerini uzaktan, nokta vuruşuyla imha edebilecek bir mühimmat.

-- Böylece uçaklarımızın mutlaka o bölgelere kadar gitmesine gerek kalmadan, uzaktan atış yaparak yakın tehditleri ortadan kaldırma imkânı elde edebiliriz. Bu yönüyle TOLUN L çok kıymetli. Yunanistan’ın adalarla ilgili harp planlarını çöpe götürebilecek bir mühimmat olduğunu söyleyebiliriz.

F-16'LARDA DA KULLANILABİLİYOR

TOLUN ailesinin yalnızca insansız hava araçları için geliştirilmiş bir sistem olmadığını da hatırlatan İbrahim Keleş, mühimmatın savaş uçaklarında da kullanılabildiğini belirtti. Yaklaşık 250 libre ağırlığındaki mühimmatın F-16 platformlarında da kullanılabildiğini aktaran Keleş, sözlerine şöyle devam etti:



“TOLUN ailesinin diğer mühimmatları var ve bunlar uçaklarda da kullanılıyor. Yaklaşık 250 libre ağırlığında bir mühimmat. F-16’larda da kullanılabilen bir sistem. AKINCI ise bu mühimmatı taşıyabilecek ağırlık kaldırma kapasitesine sahip. Bu nedenle Tolun L, AKINCI için oldukça uygun bir silah sistemi. AKINCI'ya entegre edilmesiyle birlikte platformun kullanabileceği mühimmat seçenekleri de genişlemiş oldu.”