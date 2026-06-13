Yeni grup yöneticileri seçilecek

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CHP grubu, TBMM Danışma Kurulu’nda halen tek Grup Başkanvekili olan Murat Emir tarafından temsil ediliyor. TBMM İçtüzüğü, boşalan grup başkanvekilliklerinin doldurulması konusunda herhangi bir süre öngörmüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelecek hafta salı günü grup toplantısına başkanlık etmesi durumunda grup başkanvekili seçimini de yaptırabileceği belirtiliyor.

İSİMLERİ GEÇENLER

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş dün sosyal medya hesabından, “CHP’nin yeni döneminde Grup Başkanlığı için Faik Öztrak’ın ismi ön planda. CHP TBMM Grup başkanvekillikleri için de Sevda Erdan Kılıç, Mustafa Adıgüzel ve İnan Akgün Alp isimleri geçiyor” paylaşımını yaptı. CHP’nin TBMM’de üç grup başkanvekili bulunuyor. Yarkadaş’ın paylaşımına göre Kılıçdaroğlu, mevcut Grup Bakanvekili Murat Emir’i de değiştirmek istiyor. Ancak çekişmeli bir seçimde CHP Grup Başkanı Özgür Özel taraftarlarının ayrı adaylar çıkarma olasılığı bulunuyor.

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TOPTAN YENİLEME ÇABASI

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise CNN Türk’te yaptığı açıklamada, Özel’in grup başkanlığının da geçersiz olduğunu savundu. Sarı, “Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil şartlarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? CHP’nin TBMM Grup İç Yönetmeliği’nde çok açık; “Grup Başkanı Genel Başkan’a bağlı olarak çalışır’ yazıyor. ‘Ben yaptım oldu’ deyince olur mu” dedi.

GRUP DENGESİ ÖZEL LEHİNE

Ancak Özel’in CHP Genel Merkezi’nde yaptığı seçimi “usule uygun” bulan TBMM Başkanlığı, yine CHP yönetimince iki grup başkanvekilinin görevden uzaklaştırılmasını da “usule uygun” bularak işleme aldı. Kılıçdaroğlu’nun Özel başta olmak üzere mevcut grup yönetiminin tamamını değiştirmek istediği biliniyor. Ancak Özel mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Merkezi’nde 95 milletvekilinin oyuyla seçildiğinden ve 111 milletvekilinden imza aldığından Kılıçdaroğlu’nun gruptaki güç dengesini değiştirmekte zorlanabileceğine işaret ediliyor.

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İSİMLERİ KALDIRILDI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın’ın “grup başkanvekili” unvanları TBMM’nin internet sitesinden kaldırıldı.