Yeni gözaltı dalgası

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 07:00

Savcılık, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘fuhşa teşvik ve aracılık etme’ suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Hamdi Burak Beşer, Mahmut Ugur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun,  Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek, Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alındı. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık’ı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yapımcı Yusuf Timur Savcı, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri verdikten sonra serbest bırakıldı.

 

