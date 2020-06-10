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DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Yeni görüntülerini yayınladı... Özelliklerini tek tek sıraladı

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.

İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, NEB teslimatlarının devam ettiğini söyledi.

Yeni görüntülerini yayınladı... Özelliklerini tek tek sıraladı

Demir, NEB'in özelliklerini ise, "Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği. Programlanabilir ateşleme zamanları. Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme" olarak sıraladı.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen NEB, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretiliyor.

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