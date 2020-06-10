Yeni görüntülerini yayınladı... Özelliklerini tek tek sıraladı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.
İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, NEB teslimatlarının devam ettiğini söyledi.
Demir, NEB'in özelliklerini ise, "Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği. Programlanabilir ateşleme zamanları. Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme" olarak sıraladı.
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen NEB, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretiliyor.
Nüfuz Edici Bomba #NEB teslimatlarımız devam ediyor.🚀— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 10, 2020
➡️Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği
➡️Programlanabilir ateşleme zamanları
➡️Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği
🔹Geliştirme: @SageTubitak
🔹 Üretim: MKEK pic.twitter.com/JvEDeo7UPu
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