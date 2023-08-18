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Yeni görüntülere ulaşıldı... Hastalarından bıçak parası isteyen doktorla ilgili gelişme: Rüşvetin listesini tutmuş, paraları aylara bölüp not almış

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#Doktor#Bıçak Parası#Hastane
Yeni görüntülere ulaşıldı... Hastalarından bıçak parası isteyen doktorla ilgili gelişme: Rüşvetin listesini tutmuş, paraları aylara bölüp not almış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 20:52

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan ve hastalarından bıçak parası adı altında yüksek miktarda para talep ettiği iddia edilen doktorla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntüde, doktorun odasında ele geçirilen 275 bin lira civarındaki rüşvet parası yer alıyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine kamu hastanesiyle ilgili inceleme başlatmış, hastanede Ortopedi Doktoru olarak görev yapan B.E.'nin "Bıçak Parası" adı altında ameliyat öncesi hasta yakınlarından yüksek miktarlarda paralar talep edip ‘rüşvet‘ aldığı saptanmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde iddialarla ilgili yapılan derinlemesine incelemelerde gözaltına alınan doktorun polisteki sorgusu devam ederken, rüşvet olayına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Söz konusu görüntüde, doktorun odasında ele geçirilen 275 bin lira civarındaki rüşvet paraları yer alıyor.

Yeni görüntülere ulaşıldı... Hastalarından bıçak parası isteyen doktorla ilgili gelişme: Rüşvetin listesini tutmuş, paraları aylara bölüp not almış

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PARALAR VE ÇİZELGESİNİ İÇEREN NOTLAR BULUNDU

Elde edilen görüntülerde, istediği paraları vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip aynı bölümde çalışan asistanlarını ameliyatlara soktuğu da iddia edilen doktor B.E.’nin çalışma odasında poşetlere gizlenmiş balya balya para çıkarken, rüşvet çarkının aylara bölünmüş para çizelgesini içeren notlar bulundu. Söz konusu not pusulalarında “2. Ağustos, 3. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık” şeklinde aylara bölündüğü, karşılığında da alındığı ya da alınacağı sanılan rüşvet paralarının yer aldığı rakamlar görülüyor.

Yeni görüntülere ulaşıldı... Hastalarından bıçak parası isteyen doktorla ilgili gelişme: Rüşvetin listesini tutmuş, paraları aylara bölüp not almış

Dün doktor B.E., çalışmakta olduğu hastanede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Doktorun hastanede kullandığı odasında yapılan aramalarda "rüşvet" suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira nakit para ele geçirildiği duyurulmuştu.

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#Doktor#Bıçak Parası#Hastane

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