Yeni görüntüler ortaya çıktı! Vanlı Kara Haydar balya balya döviz desteleriyle

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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

BALYA BALYA DÖVİZLER

Soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan'ın önünde ve çevresinde, balyalar halinde çok sayıda döviz bulunduğu görülüyor. Para destelerinin farklı döviz cinslerinden oluştuğu dikkat çekti.

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, 8 Eylül’deki o lüks düğünün ardından gözaltına alınmıştı. 9 Eylül tarihinde MASAK raporu ortaya çıktı.

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MASAK RAPORUNUN AYRINTILARI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan'ın mali hareketlerine ilişkin hazırlanan 9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda, çiftin kayıtlı gelirleri ile yaşam standartları arasında dikkat çekici uyumsuzluk bulunduğu belirtildi.

Geçen günlerde yapılan ve gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın mali hareketlerini inceleyen MASAK, banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar, ziynet eşyaları ve yurt dışı bağlantılarını mercek altına aldı.

Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020'den itibaren kayıtlı ticari kar beyanı 74 bin 281 TL olarak tespit edildi. SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtilen raporda, bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında 'izah edilemeyen servet artışı' ve 'yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu' bulunduğu değerlendirildi.

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HESAPLARDA 115 MİLYON TL'LİK TRAFİK

Tançalan'ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu belirlendi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Raporda, tek seferde milyonlarca liralık transferler de yer aldı. Bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden de 5,5 milyon TL hesabına giriş olduğu kaydedildi.

Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarında ise aynı dönemde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış saptandı. Böylece çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL'yi aştığı belirtildi.

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LÜKS ARAÇLAR DA İNCELEMEDE

MASAK raporunda çiftin lüks araç hareketlerine de yer verildi. Mehmet Fatih Tançalan adına lüks araçların alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan adına ise iki lüks otomobilin kaydı bulundu. Raporda, araç edinimlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.

EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geniş kapsamlı geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor ve eşi Çağla Öz de gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

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