Yeni görevi ‘Savunma Planlama’

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Son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla tuğamiralliğe terfi eden ve TSK bünyesindeki ilk kadın amiral olan Gökçen Fırat, İngiltere’deki MC Northwood Deniz Komutanlığı görevinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı’na atandı. Korgenerallikten orgeneralliğe yükselen Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü İrfan Özsert, Genelkurmay İkinci Başkanlığına atandı. Orgeneral Kemal Yeni yeniden Ege Ordu Komutanı olarak görevlendirildi. 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvetler Komutanı Metin Tokel 2. Ordu Komutanlığına getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Veli Tarakcı 3. Ordu Komutanlığı görevine atandı.