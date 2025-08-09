Yeni görev yeri Türkali-33

Haberin Devamı

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Ağustos 2022’den bu yana Akdeniz ve Karadeniz’de toplam 9 sondaj yaptı. İlk görevini Akdeniz’deki Yörükler-1 kuyusunda yapan Abdülhamid Han, daha sonra Ağustos 2024’te Karadeniz’de Göktepe-3 Kuyusu’nda başladığı çalışmalarını 19 Mayıs 2025’te tamamladı. Abdülhamid Han, yakında Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-33 kuyusunda yeni görevine başlayacak. Hâlihazırda, 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi ve 1 yüzer gaz üretim platformu bulunan Türkiye, enerji filosuna eklediği 2 yeni derin deniz sondaj gemisiyle denizlerde yürüttüğü petrol ve doğalgaz arama ile sondaj faaliyetlerini ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.