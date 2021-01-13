Yeni Göbeklitepe müjdeleri... Hedef 31 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ankara Resim Heykel Müzesi’nde yıllık değerlendirme toplantısı yaparak, medyanın Ankara’daki yöneticileriyle buluştu. Salgın döneminde bakanlığına bağlı sektörlere verilen destekleri anlatan Ersoy, turizmle ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yaptı.

AŞI KARTI OLURSA

Krizin salgın kaynaklı ve global olduğunu söyleyen Ersoy, “En hızlı seyahat sektörünün düzeldiğini görüyoruz. Zor günlere alışık, deneyimli bir sektörüz. Adım adım gideceğiz, gelişmelere göre her türlü hazırlık yapılıyor. Uluslararası trafikle ilgili aşı kartı uygulaması karar alınırsa Türkiye de uyacak” dedi.

Ersoy, geçen yıl turizmde uluslararası ziyaretçi sayısının dünyada yüzde 80, turizm gelirlerinde ise yüzde 88 oranında azaldığına dikkati çekti. Türkiye’de ise bu oranın ziyaretçi sayısında yüzde 75, gelirde ise yüzde 68 olduğunu belirten Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

SOSYAL MEDYA ATAĞI

“Bu oranın gerçekleşmesinde Turizm Tanıtım Ajansı’nın büyük katkısı oldu. Vaka sayıları azalıyor. Martta günlük vaka sayısında 2 binlere, nisan ayında binli rakamlara inebileceğimizi düşünüyoruz. Bu durumda nisan ayında Türkiye’de turizm sezonunun açılacağını düşünüyorum. 31 milyon turist sayısını ve 23 milyon dolar geliri geçeceğimizi umuyoruz.”

Türkiye’nin tanıtımına ağırlık verildiğini belirten Bakan Ersoy, tüm dünyadan binden fazla tanınmış editör ve sosyal medya fenomeninin Türkiye’de ağırlandığını söyledi. Ersoy “Bu sene hedef 3 bin misafir” dedi.

OTEL SATIŞI İDDİASI

Çok sayıda otelin satışa çıktığı iddiası da Bakan Ersoy’a soruldu. Ersoy “Pandemiden dolayı devir olan otel sayısı az. Sorun aslında geçmişten kaynaklanıyor. Geçmişten gelen sıkıntıların pandemiyle sürdürülemez olmasından. Marka otellerde sorun yok. Bazıları da satış ilanlarını piyasayı öğrenmek için veriyor” bilgisini verdi.

Bakan Ersoy, lokanta ve restoranların ne zaman açılacağı sorusuna ise kararın Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’na ait olduğunu hatırlatarak cevap verdi.

URFA PİRAMİTLER GİBİ OLACAK

“Yeni ‘Göbeklitepe’lere hazır olalım” müjdesini veren Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy , çalışmaların sadece Karahantepe ile sınırlı olmadığını söyledi. Ersoy, “Tarihin sıfır noktası çok daha gelişecek. İnanç, yerleşik hayat ve tarım ile ilgili alanlar var. Altıncı ayda eylem planını hazırlarız. Mısır’ın piramitleri ne ise Urfa da bizim için o olacak” dedi.

ETKİNLİKLER MARTTAN SONRA

Ersoy etkinliklerle ilgili olaraksa “Vaka sayısının azalmasına bağlı. Mart ayından itibaren sayıların azalması ile etkinliklerin, konserlerin başlayacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI HALILAR BEYOĞLU’NA SERİLECEK

Atlas Sineması ve sinema müzesi ile ilgili yapılanları da anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, film galalarının artık Beyoğlu’nda yapılacağını söyleyerek, “Kırmızı halıları artık Beyoğlu’nda göreceksiniz” dedi.