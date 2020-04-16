Yeni genelge yayınlandı! Hafta sonu gazete dağıtımı için önemli karar

İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağı ile ilgili yayınladığı son genelgeye göre açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar belli oldu. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.



Genelgeye göre gazetelerin dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Genelgede ayrıca ‘gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır’ denildi.