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Haber Giriş: 16.04.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Yeni genelge yayınlandı! Hafta sonu gazete dağıtımı için önemli karar

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Yeni genelge yayınlandı! Hafta sonu gazete dağıtımı için önemli karar
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İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının evlere servis şekilde yapılması esas olacak.

İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağı ile ilgili yayınladığı son genelgeye göre açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar belli oldu. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Genelgeye göre gazetelerin dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Genelgede ayrıca ‘gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır’ denildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınladı
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İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınladı
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